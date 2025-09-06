Incendi Estivi 2024: Allarme Rossi, Sicilia Epicentro e +7% Interventi

L’estate 2024 si è aperta con un’escalation di emergenze legate agli incendi di vegetazione, che hanno messo a dura prova le risorse operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra il 15 giugno e il 5 settembre, i soccorritori hanno registrato ben 57.264 interventi, un incremento significativo rispetto ai 51.288 rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente – un aumento che riflette non solo una maggiore frequenza degli eventi, ma potenzialmente anche una crescente complessità e estensione delle aree coinvolte.

L’ultima settimana monitorata ha visto un’attività intensa, con 2.084 interventi complessivi, a testimonianza di una pressione costante sulle squadre.

L’analisi geografica rivela una distribuzione disomogenea del rischio: la Sicilia emerge come epicentro delle emergenze, con 706 interventi che sottolineano la vulnerabilità del territorio insulare a fattori come ondate di calore prolungate, siccità e gestione del rischio incendi ancora carente.

Dietro la Sicilia, la Puglia (322 interventi), la Calabria (267) e il Lazio (237) completano il quadro delle regioni più colpite, evidenziando una concentrazione di rischio lungo l’arco Mediterraneo, area particolarmente esposta agli effetti del cambiamento climatico.

L’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non si è limitato alle operazioni a terra, dove le squadre hanno accumulato un totale di 2.571 ore di lavoro, spesso in condizioni estreme.

La flotta aerea, composta da elicotteri e Canadair, ha effettuato 30 interventi mirati, dimostrando l’importanza cruciale del supporto aereo per il controllo e la sedazione rapida degli incendi, soprattutto in aree di difficile accesso o con fiamme alte.

Questi dati, sebbene quantitativi, celano storie di persone evacuate, territori minacciati e un patrimonio naturale fragile sottoposto a stress crescente.

La tendenza all’aumento degli incendi boschivi non è un mero fenomeno statistico, ma un campanello d’allarme che richiede un approccio integrato, che includa misure di prevenzione, rafforzamento delle capacità operative, monitoraggio del territorio tramite sistemi avanzati, gestione sostenibile delle risorse forestali e una maggiore sensibilizzazione della popolazione rispetto ai comportamenti a rischio.

La protezione del capitale naturale e la salvaguardia delle comunità che dipendono da esso rappresentano una sfida complessa, che impone un impegno continuo e una collaborazione sinergica tra istituzioni, comunità locali e cittadini.