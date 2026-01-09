Incendio a Crans: indagini complesse per la morte del giovane.

La Procura di Roma ha avviato un’indagine complessa e delicata in seguito alla tragica scomparsa di Riccardo Minghetti, il sedicenne strappato alla vita durante l’incendio che ha devastato una residenza a Crans-Montana nella notte di Capodanno.

Per accertare le cause del decesso e ricostruire la dinamica degli eventi, i magistrati hanno incaricato un team di medici legali specializzati per eseguire l’autopsia sul corpo del giovane.

L’esame, tecnicamente complesso e di cruciale importanza per le indagini, si svolgerà nei prossimi giorni e fornirà elementi fondamentali per determinare le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’inchiesta, attualmente in corso contro ignoti, verte su ipotesi di reato gravissime, quali l’omicidio colposo plurimo e l’incendio, che presuppongono una profonda disamina degli aspetti tecnici, strutturali e umani legati alla vicenda.

La Procura romana, consapevole della complessità del caso e dell’estensione del danno, ha delegato a diverse sedi giudiziarie la conduzione delle autopsie sulle altre vittime coinvolte nell’incendio.

Questi esiti periciali, una volta completati e raccolti, confluiranno nel fascicolo d’indagine principale, gestito da piazzale Clodio, al fine di fornire un quadro completo e dettagliato degli eventi.

L’autopsia di Riccardo Minghetti, in particolare, si concentrerà sull’analisi accurata delle lesioni compatibili con l’esposizione alle fiamme e al calore intenso, cercando di determinare il tempo di permanenza in ambiente inquinato e le possibili cause immediate del decesso.

L’esame tossicologico, inoltre, sarà determinante per escludere o confermare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti o alcoliche nell’organismo della vittima.

La delicatezza della situazione richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga non solo i medici legali, ma anche esperti in sicurezza degli edifici, ingegneri forensi e psicologi del lavoro, al fine di ricostruire accuratamente la catena degli eventi che hanno portato alla catastrofe.

La ricostruzione della dinamica dovrà tenere conto di molteplici fattori, tra cui le condizioni strutturali dell’edificio, la presenza di sistemi di sicurezza antincendio funzionanti, le modalità di accesso e di allontanamento della residenza, e il comportamento dei presenti.

L’obiettivo primario della Procura è quello di fare piena luce sulla verità, individuando eventuali negligenze, omissioni o comportamenti imprudenti che potrebbero aver contribuito alla tragedia, al fine di garantire giustizia alle famiglie delle vittime e di prevenire il ripetersi di simili eventi in futuro.

La comunità intera è chiamata a riflettere su questa vicenda, per promuovere una cultura della sicurezza e della responsabilità, che metta al centro la tutela della vita umana.