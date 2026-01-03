Incendio a Crans-Montana: la comunità sotto shock, un’eco di sirene.

La neve cadeva fitta su Crans-Montana, una coltre silenziosa che avvolgeva il paese e ne attutiva il brusio festivo.

La vigilia di Capodanno aveva lasciato un’eco di luci e risate, subito soffocata da un’onda di sgomento che si propagò in tutta la valle.

Giuliano Biasini, direttore di sala in un altro locale della zona, si sforzava di elaborare l’irreparabile: il Constellation, un punto di riferimento per molti, era stato inghiottito dalle fiamme.

“Conoscevo il Constellation,” confessò, stringendo le mani intorno a una tazza di caffè.

“Non ci lavoravo, ma era un luogo frequentato.

Un punto di aggregazione, un luogo dove si condividevano momenti di leggerezza.

” La sua voce era bassa, intrisa di una malinconia palpabile, accentuata dalla stanchezza che gli ombreggiava il volto.

“Non sono un esperto di sicurezza, ma la mia esperienza mi dice che non era un locale con problematiche intrinseche.

Qui, in Svizzera, le normative sono severe, applicate con rigore.

La sicurezza è una priorità.

“Biasini, inizialmente incluso tra i dispersi, era salvo, impegnato nel suo lavoro a pochi chilometri di distanza.

La notizia dell’incendio era arrivata con le sirene, un lamento assordante che squarciava la tranquillità montana.

“Eravamo al lavoro, e il suono ininterrotto delle sirene ci ha subito avvertito della gravità della situazione.

Poi, la conferma, l’orrore.

” La decisione di non intervenire direttamente era stata pragmatica: “Avremmo solo creato confusione.

Le autorità, preparate e competenti, erano già sul posto, impegnate nelle operazioni di soccorso.

”Il Capodanno, per Biasini, non era stato un evento anomalo.

“C’era molta gente, come sempre qui in inverno, soprattutto nei giorni festivi.

Un flusso continuo di ospiti, un’energia vibrante.

” La sua attenzione era rivolta alla gestione del suo locale, dove le norme di prevenzione erano costantemente verificate e rispettate.

“Conoscevo i proprietari del Constellation,” aggiunse, con un velo di tristezza negli occhi.

“Persone semplici, con una forte fede in questa stazione, che hanno investito con convinzione.

In tutti questi anni, non ho mai sentito una parola di critica o di dubbio sul loro lavoro.

“La tragedia, per lui, non rispondeva a una logica di errore sistemico.

“Non credo che questa vicenda ci insegni qualcosa di nuovo qui in Svizzera,” affermò con fermezza.

“È stata una fatalità, un evento improvviso e inaspettato.

” Il suo pensiero, però, si allontanava, interrogandosi sulle cause, sui possibili fattori scatenanti che avevano portato a quella catastrofe.

Forse, un errore umano, una negligenza, un guasto tecnico.

.

.

elementi che, pur nel rigore delle normative svizzere, potevano sempre insidiare la sicurezza di un locale.

La neve continuava a cadere, cancellando le tracce del passato, ma non la memoria di quella notte di Capodanno, che avrebbe segnato per sempre la comunità di Crans-Montana.

L’eco delle sirene, seppur lontana, sembrava ancora risuonare nell’aria gelida, un monito silenzioso per il futuro.