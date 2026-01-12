Incendio a Roma Termini: Traffico ferroviario paralizzato e migliaia di passeggeri bloccati.

Un grave incidente ha paralizzato l’hub ferroviario di Roma Termini, interrompendo il traffico su dieci binari e generando un’onda di disagi per migliaia di passeggeri.

La situazione, scaturita da un principio di incendio localizzato tra il binario 18 e il 19, è legata a un malfunzionamento elettrico, presumibilmente un cortocircuito all’interno di un pozzetto di manutenzione.

L’evento, che ha generato un intenso sviluppo di fumo, ha innescato l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine ferroviarie (Polfer).

Per garantire la sicurezza delle persone e prevenire un’eventuale escalation dell’incendio, è stata disposta una sospensione dell’alimentazione elettrica in una sezione significativa della stazione, una misura precauzionale che ha reso inagibile un numero considerevole di binari.

Le conseguenze sull’operatività ferroviaria sono pesanti.

La circolazione dei treni è completamente sospesa in entrata e in uscita dai binari interessati, causando ritardi diffusi e numerose cancellazioni.

L’impatto si estende a diverse direttrici strategiche: la linea ad alta velocità per l’aeroporto di Fiumicino, vitale per i collegamenti internazionali; le linee suburbane che servono le aree circostanti Roma, come Frascati, Velletri e Albano Laziale, cruciali per i pendolari; il collegamento fondamentale con Napoli, percorso attraverso Cassino, un’arteria per il Sud Italia; e la tratta per Pisa, un nodo importante per il traffico verso la Toscana.

La complessità della stazione Termini, uno degli snodi ferroviari più trafficati d’Europa, amplifica la gravità dell’incidente.

La necessità di un’indagine approfondita sulle cause del principio di incendio, la verifica degli impianti elettrici e la rimozione delle cause del malfunzionamento richiederanno un tempo considerevole.

Nel frattempo, si stima un notevole accumulo di passeggeri e un’incertezza diffusa riguardo alla ripresa della normale operatività, con potenziali ripercussioni non solo sulla mobilità, ma anche sull’economia e sul turismo della regione.

Si stanno valutando alternative di trasporto e servizi di assistenza per i passeggeri coinvolti, mentre i tecnici lavorano per ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’impianto elettrico.