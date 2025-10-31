Incendio a Viterbo: Rapido intervento evitato peggio, nessun ferito

Un’emergenza si è verificata in serata a Viterbo, nel quartiere Ellera, dove un incendio ha coinvolto una palazzina residenziale in via Po al civico due.

L’incendio, dalle prime ricostruzioni, sembra aver avuto origine in cucina, al primo piano, all’interno di un appartamento di proprietà di una donna assente al momento dei fatti.

L’evento, innescato presumibilmente da un cortocircuito, ha rapidamente generato una densa colonna di fumo che si è propagata lungo le scale comuni, sensibilizzando i condomini e scatenando un immediato allarme.

La tempestività dell’intervento è stata cruciale.

Due pattuglie della polizia di stato, coadiuvate successivamente dai vigili del fuoco e da un’ambulanza del 118, hanno prontamente risposto alla chiamata.

Gli agenti, operando in condizioni di scarsa visibilità a causa del denso fumo, hanno dimostrato grande professionalità nell’eseguire l’evacuazione dell’edificio.

Particolarmente delicata è stata l’assistenza a una donna anziana, 94enne e con disabilità, che è stata trasportata in sicurezza fino alla strada, su barelle improvvisate.

I vigili del fuoco, con un’azione coordinata, sono riusciti a circoscrivere rapidamente le fiamme, limitando i danni al solo appartamento di origine dell’incendio e alla cucina.

L’azione di spegnimento, eseguita con precisione, ha permesso di evitare un’escalation che avrebbe potuto coinvolgere l’intera palazzina e mettere a rischio la sicurezza di un numero maggiore di persone.

Al termine delle operazioni di controllo e bonifica, i vigili del fuoco hanno autorizzato il rientro dei condomini nelle rispettive abitazioni.

L’assenza di feriti o intossicati, un risultato positivo e significativo, è da attribuirsi in gran parte alla rapida risposta delle forze dell’ordine e all’efficienza dei soccorsi.

L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di allarme funzionanti, di una rapida capacità di reazione e della collaborazione tra diverse istituzioni per garantire la sicurezza della comunità e la tutela del patrimonio abitativo.

Un’indagine è in corso per accertare le cause esatte dell’incendio e valutare eventuali responsabilità.