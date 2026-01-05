Incendio al Dadaumpa: Fiumicino scossa, richieste di sicurezza

La comunità di Fiumicino è scossa dalla devastazione che ha colpito il chiosco balneare Dadaumpa, un punto di riferimento sul lungomare della Salute, distrutto da un incendio sviluppatosi nelle prime ore della notte.

L’evento, localizzato in prossimità di piazzale Molinari e del molo sud del porto canale, ha lasciato dietro di sé un patrimonio di strutture danneggiate e un interrogativo sulle cause e sulle implicazioni più ampie che esso solleva per il territorio.

Fortunatamente, come ha sottolineato Alessio Di Cosimo, titolare del Dadaumpa Village, non si sono registrate vittime o feriti, un elemento cruciale in un evento di tale portata.

Il danno materiale, sebbene considerevole, appare circoscritto all’interno del chiosco, e una valutazione dettagliata è in corso per quantificarne l’entità.

Le prime indagini tecniche, supportate dall’analisi di immagini di videosorveglianza, indicano con alta probabilità una caduta di fulmine come causa scatenante dell’incendio.

Questo evento atmosferico improvviso, verificatosi in un contesto di debolezza strutturale potenziale, ha generato un innesco che ha rapidamente compromesso l’intera area.

L’ipotesi di un atto doloso, legato a dinamiche di intimidazione o fenomeni criminali, appare improbabile, rafforzata dalla presenza di un addetto alla sicurezza che ha prontamente allertato le autorità competenti e dall’assenza di segnalazioni da parte dell’impianto di allarme.

L’incendio del Dadaumpa non è però un evento isolato.

La consigliera regionale Michela Califano ha evidenziato come esso si inserisca in un quadro preoccupante di recenti episodi che hanno colpito il territorio di Fiumicino: incendi sospetti, aggressioni e una crescente diffusione di illegalità.

Questo susseguirsi di eventi pone interrogativi sulla sicurezza complessiva del territorio e sulla necessità di interventi strutturali e coordinati.

La consigliera Califano ha espresso forte preoccupazione per la mancata avvio del tavolo sulla sicurezza, annunciato ma finora inattivo, e per la carenza di risultati da parte della commissione consiliare incaricata di indagare.

Ha rinnovato, con forza, la richiesta di avviare immediatamente il tavolo, come strumento essenziale per affrontare le criticità in modo sinergico e per proteggere l’imprenditoria locale, elemento storico e vitale per l’economia del territorio.

L’evento solleva quindi una riflessione più ampia: la necessità di un approccio proattivo e integrato per la sicurezza di Fiumicino, che coinvolga le istituzioni locali, le forze dell’ordine e la comunità, al fine di garantire un ambiente sicuro e prospero per tutti e di tutelare il patrimonio storico e imprenditoriale che rende unica questa realtà costiera.

La ricostruzione del chiosco è una priorità, ma la vera sfida è quella di ricostruire la fiducia e di garantire un futuro di sicurezza e sviluppo sostenibile per Fiumicino.