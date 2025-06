Incendio all’aeroporto di Fiumicino: ritardi minimi, indagini in corso

Un incendio di modeste dimensioni ha temporaneamente interrotto le normali operazioni all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, mettendo in campo un coordinamento complesso tra diverse forze di soccorso. L’evento, verificatosi in un’area perimetrale esterna del Terminal 1, ha coinvolto una sezione del tetto destinata all’involucro edilizio, precisamente una guaina impermeabilizzante. L’incendio, la cui origine è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, ha generato una rapida risposta da parte dei Vigili del Fuoco, coadiuvati da personale specializzato della Polaria (Polizia Aeroportuale) e supportati dalla presenza dei Carabinieri, per garantire la sicurezza della zona e gestire il flusso delle informazioni.La tempestività dell’intervento dei soccorritori ha permesso di domare le fiamme in breve tempo, limitandone la propagazione e minimizzando i danni strutturali. Tuttavia, in via precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di una porzione delle aree di imbarco situate all’interno del Terminal 1, al fine di tutelare l’incolumità dei passeggeri e del personale aeroportuale.Nonostante l’emergenza, l’operatività complessiva dello scalo è stata mantenuta sostanzialmente inalterata. I voli programmati hanno subito ritardi minimi o sono stati deviati verso altre aree del terminal, consentendo una gestione fluida del traffico aereo. L’aeroporto, infatti, è dotato di protocolli di sicurezza ben definiti per affrontare situazioni di questo genere, che prevedono l’attivazione di piani di emergenza e la collaborazione tra diverse figure professionali.Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio, escludendo ipotesi accidentali e verificando eventuali responsabilità. Questo episodio, pur nella sua brevità, ha evidenziato l’importanza di una vigilanza costante e di un sistema di risposta rapido ed efficiente in un contesto complesso e ad alta intensità di traffico come quello di un aeroporto internazionale, dove la sicurezza dei passeggeri e la continuità operativa rappresentano priorità assolute. L’episodio sottolinea, inoltre, la necessità di monitorare costantemente l’integrità delle strutture edili, inclusi gli elementi di copertura, per prevenire potenziali rischi e garantire la sicurezza di un bene strategico per il Paese.