Incendio doloso: sospettato un uomo con precedenti, donna in custodia.

L’ombra di un atto doloso, un incendio mirato, ha oscurato la quiete di una comunità, scatenando un’indagine complessa e profondamente radicata in dinamiche relazionali tormentate. Un uomo, precedentemente soggetto a misure restrittive nell’ambito di una vicenda giudiziaria legata alla separazione dalla sua ex compagna, è ora al centro di un’inchiesta che lo vede sospettato di essere l’ideatore dell’incendio doloso che ha danneggiato l’abitazione della donna.La ricostruzione dei fatti, delineata con precisione dai Carabinieri, dipinge un quadro allarmante: durante le ore notturne, una figura incappucciata, trasportando una tanica contenente benzina, ha appiccato le fiamme all’ingresso dell’abitazione, per poi dileguarsi a bordo di un veicolo. L’intervento tempestivo di un carabiniere, residente nelle vicinanze e testimone diretto delle urla disperate della vittima, ha permesso di soccorrerla e metterla in salvo, evitando potenzialmente conseguenze ben più gravi, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.La misura degli arresti domiciliari, imposta in seguito all’episodio di maggio, si è rivelata insufficiente a garantire la sicurezza della donna e a prevenire ulteriori violazioni. Una serie di comportamenti anomali e irrispettosi delle prescrizioni imposte dal tribunale hanno portato la magistratura a rivalutare la situazione.Le indagini, condotte con rigore dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sora, hanno accertato ripetute occasioni in cui l’uomo si è reso inafferrabile durante i controlli di routine, pur trovandosi presumibilmente all’interno dell’abitazione. Più gravemente, sono emersi elementi che denunciano un atteggiamento disturbante e aggressivo, destinato a minare l’efficacia della misura alternativa alla detenzione. L’accumulo di queste violazioni ha convinto il giudice a disporre una modifica drastica della posizione dell’indagato.La decisione odierna della magistratura di Cassino, che ha sancito il trasferimento in carcere, rappresenta un atto di tutela nei confronti della donna e una risposta decisa contro la reiterata violazione delle norme. L’uomo è ora detenuto presso la casa circondariale di Cassino, in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine e di un eventuale processo. L’episodio solleva interrogativi importanti sulla gestione delle misure restrittive e sulla necessità di un approccio più proattivo nella prevenzione di atti di vendetta e violenza domestica.