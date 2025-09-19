Inchiesta Lazio-Ultras: Romagnoli, Immobile e i sospetti

L’indagine in corso sulla dinamica dei rapporti tra la squadra biancoceleste e le frange più estreme della tifoseria ultrà si arricchisce di nuovi, significativi elementi.

Il coinvolgimento, in qualità di persone informate sui fatti, di figure di spicco come Alessio Romagnoli, Ciro Immobile, Ivan Provedel e Luca Pellegrini, proietta un’ombra complessa sul panorama calcistico romano.

Le audizioni, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, non si limitano alla raccolta di testimonianze verbali, ma includono la presentazione di materiale fotografico, suggerendo una volontà investigativa di ricostruire scenari e identificare potenziali dinamiche di pressione o condizionamento.

L’inchiesta, condotta dalla DDA di Roma, assume risvolti particolarmente rilevanti se contestualizzata alla luce di indagini simili già in corso a Milano, dove la Procura si sta occupando di presunte infiltrazioni criminali all’interno della tifoseria interista.

La somiglianza procedurale tra i due casi, unita alla storica gemellatura tra i gruppi ultras delle due squadre, solleva interrogativi su possibili collegamenti trans-cittadini e scambi di informazioni, ampliando il campo dell’indagine oltre i confini romani.

L’attenzione dei pubblici ministeri non si concentra solamente sulla mera esistenza di rapporti tra calciatori e ultras, ma mira ad accertare se tali relazioni abbiano configurato, o possano aver configurato, situazioni di pressioni indebite, influenze illegittime o, in ultima analisi, compromissione dell’integrità sportiva.

La delicatezza del contesto richiede un’analisi accurata e distaccata, capace di discernere tra una semplice frequentazione e comportamenti che possano configurare reati più gravi, come l’associazione a gruppi criminali o l’ostacolo all’attività delle forze dell’ordine.

Il coinvolgimento di figure di tale caratura all’interno della squadra amplifica la portata dell’inchiesta, che rischia di investire non solo il presente ma anche il passato del club, sollevando interrogativi sulla gestione dei rapporti con la tifoseria e sulla responsabilità dei dirigenti.

L’indagine rappresenta una sfida complessa per la giustizia sportiva e per le istituzioni, chiamata a tutelare l’etica del calcio e a garantire un ambiente sano e trasparente per atleti, dirigenti e tifosi.

La speranza è che questo processo possa contribuire a rafforzare la cultura del rispetto delle regole e a promuovere un modello di tifoseria basato sulla passione leale e sul sostegno positivo alla squadra.