lunedì 27 Ottobre 2025
Roma Cronaca

Incidente al Pilo: studentessa precipita in area seminterrata

Redazione Roma
Nella notte, il liceo classico Pilo Albertelli, già teatro di un’occupazione in corso da alcuni giorni, è stato nuovamente scosso da un evento drammatico.

Un incidente, avvenuto nelle ore notturne all’interno del cortile scolastico, ha visto una studentessa precipitare in un’area seminterrata, precedentemente inaccessibile a causa della presenza di grate rinforzate e di un sistema di chiusura a lucchetto.

L’emergenza si è concretizzata con l’immediato intervento dei vigili del fuoco, chiamati a intervenire per liberare la giovane, che è stata successivamente trasportata in ambulanza presso una struttura ospedaliera per accertamenti e cure.
La dirigente scolastica

