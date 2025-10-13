Incidente sulla Flaminia: feriti gravi a Borghetto di Civita Castellana

Un violento impatto ha scosso la tranquillità di Borghetto di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, poco dopo mezzogiorno.

Un incidente stradale, avvenuto sulla Statale Flaminia, ha coinvolto un furgone e un’autovettura, generando un quadro di urgenza e dolore che ha mobilitato immediatamente i soccorsi.

La dinamica precisa dell’evento è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i Carabinieri della locale stazione, che stanno conducendo indagini per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla collisione.

Le ipotesi al vaglio includono una potenziale mancata precedenza, un guasto meccanico o condizioni di scarsa visibilità, elementi che potrebbero aver contribuito all’inatteso scontro.

La gravità dell’incidente è immediatamente emersa con la constatazione delle condizioni dei feriti.

I tre occupanti dell’autovettura hanno subito lesioni di notevole entità, compatibili con traumi cranici, fratture multiple e possibili lesioni interne.

La rapidità di risposta del 118 è stata cruciale: due eliambulanze sono state dispiegate per il trasporto d’urgenza dei pazienti presso strutture ospedaliere specializzate, garantendo il flusso immediato di cure intensive.

Anche il conducente del furgone ha riportato ferite, sebbene di minore gravità, necessitando comunque di assistenza medica.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale non solo per l’estrazione dei feriti dalle lamiere contorte dei veicoli, ma anche per mettere in sicurezza l’area e gestire i rischi derivanti dalla fuoriuscita di liquidi infiammabili.

La Statale Flaminia è stata temporaneamente interrotta al traffico, causando disagi per i numerosi automobilisti di passaggio, finché la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata non hanno permesso la riapertura della strada.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico come quella della Flaminia, richiamando l’attenzione sulla necessità di una maggiore vigilanza da parte degli automobilisti e di un costante monitoraggio delle condizioni infrastrutturali.

La comunità locale, scossa da questo tragico evento, esprime solidarietà alle famiglie delle vittime e si augura una pronta guarigione per tutti i feriti.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.