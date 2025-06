Intervento salvifico a Viterbo: tecnica endoscopica all’avanguardia

In un atto di precisione e innovazione medica, l’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo ha recentemente eseguito un intervento endoscopico complesso e salvifico per una paziente anziana affetta da calcolosi biliare. La procedura, che ha richiesto un approccio multidisciplinare e tecniche all’avanguardia, rappresenta un esempio tangibile dell’eccellenza medica in atto nella struttura.La sfida clinica presentava una serie di ostacoli significativi. La condizione anatomica della paziente, alterata da anni di problematiche correlate, si è rivelata particolarmente complessa, aggravata dalla presenza di comorbilità preesistenti che richiedevano una gestione estremamente attenta e personalizzata. La calcolosi biliare, non solo aveva causato la formazione di multipli calcoli, ma aveva anche scatenato episodi ricorrenti di pancreatite, compromettendo seriamente la qualità della vita della paziente.Per superare queste difficoltà, l’équipe medica, guidata dal direttore Costantino Zampaletta e composta da Giorgia Ghittoni e Alfredo Pastorelli, ha adottato una tecnica endoscopica avanzata denominata “Rendez-vous”. Questa metodica, riservata a centri di endoscopia digestiva di eccellenza, combina l’ecoendoscopia (EUS) e l’endoscopia biliopancreatica (ERCP) in una sequenza sinergica.L’ecoendoscopia, grazie alla sua capacità di visualizzare gli organi interni con ultrasuoni ad alta risoluzione, ha permesso di individuare e mappare con precisione la posizione dei calcoli e di definire il percorso endoscopico ottimale. Successivamente, l’endoscopia biliopancreatica, con i suoi strumenti specializzati, ha consentito di navigare attraverso il complesso sistema di condotti biliari e pancreatici, rimuovendo i calcoli in modo mirato e sicuro.L’intervento, protrattosi per diverse ore, ha richiesto la massima concentrazione e coordinazione di tutta l’équipe. Il successo della procedura testimonia non solo la profonda competenza specialistica dei medici coinvolti, ma anche la capacità dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo di offrire servizi di diagnosi e terapia all’avanguardia, anche in casi di particolare complessità. Questa combinazione di tecnologia avanzata, esperienza clinica e approccio multidisciplinare permette di affrontare sfide mediche complesse, migliorando significativamente la prognosi e la qualità della vita dei pazienti. L’episodio sottolinea l’importanza di una medicina personalizzata e di un continuo investimento nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per garantire cure sempre più efficaci e sicure.