Italia ferma per Gaza: mobilitazione nazionale a sostegno del popolo palestinese

Italia ferma per Gaza: un paese in mobilitazione a sostegno del popolo palestineseUn’ondata di protesta ha attraversato l’Italia il [Data dello sciopero], paralizzando infrastrutture vitali e testimoniando un diffuso sentimento di solidarietà verso il popolo palestinese.

Lo sciopero, promosso da una vasta rete di collettivi, associazioni e movimenti sociali, ha visto l’organizzazione di numerosi cortei e blocchi che hanno investito il paese, dal nord al sud, con una partecipazione complessiva stimata in diverse centinaia di migliaia di persone.

La mobilitazione ha assunto forme diverse a seconda delle città, ma ha sempre avuto come obiettivo primario la denuncia del conflitto israelo-palestinese e la richiesta di un immediato cessate il fuoco, oltre a misure concrete per garantire un aiuto umanitario e una soluzione politica duratura.

Napoli: La città partenopea ha visto la partecipazione di circa quindicimila persone, con un corteo che si è radunato alla stazione marittima, esponendo striscioni e messaggi di sostegno alla causa palestinese.

Bologna: Un corteo di oltre cinquantimila persone ha invaso le vie della città, culminando nel blocco di infrastrutture chiave come il ponte mobile, la tangenziale e l’autostrada A14.

L’azione, condotta dai collettivi studenteschi e sociali, ha comportato l’uso di fumogeni e un confronto con le forze dell’ordine, con conseguenti fermi amministrativi per alcuni manifestanti.

Trieste: Sette mila persone hanno espresso la loro solidarietà a Gaza, ma la manifestazione si è conclusa con lanci di sassi contro le forze dell’ordine e risposta con lacrimogeni, evidenziando la crescente tensione e frustrazione per la situazione palestinese.

Roma: Più di cinquantamila persone, secondo le stime degli organizzatori, hanno sfilato nel cuore della capitale.

Momenti di forte tensione si sono verificati quando studenti hanno lanciato uova contro la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale e un gruppo di manifestanti ha scavalcato le barriere, bloccando la Tangenziale.

La Sapienza, l’Università di Roma, è stata poi occupata, testimoniando un senso di urgenza e la volontà di mantenere alta l’attenzione sul conflitto.

Genova: Un corteo di ventimila persone ha attraversato la città, mentre un gruppo più ristretto di attivisti ha tentato di bloccare l’accesso all’autostrada Genova Ovest, scontrandosi con le forze dell’ordine.

Anche i porti di Genova e La Spezia hanno visto presidi e blocchi, con centinaia di camion impossibilitati ad accedere.

Milano: La situazione si è fatta particolarmente tesa a Milano, con scontri tra manifestanti che hanno portato all’assalto della Stazione Centrale.

L’evento ha causato feriti e arresti.

Torino: A Torino, gli ingressi al Campus Einaudi sono stati bloccati, e durante il corteo sono state bruciate fotografie della premier Giorgia Meloni e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, simboli delle politiche considerate responsabili del conflitto.

Azioni di protesta simbolica, come l’incatenamento degli attivisti di Ultima Generazione a un semaforo, hanno ulteriormente interrotto la viabilità.

Palermo e Catania: A Palermo, ventimila persone hanno partecipato alla manifestazione, mentre a Catania, cinquecento manifestanti hanno tentato di forzare l’accesso al porto, venendo respinti dalle forze dell’ordine.

Livorno, Calenzano e Pisa: Anche le città di Livorno, Calenzano (Firenze) e Pisa hanno visto significative mobilitazioni, con blocchi autostradali e rallentamenti al traffico portuale.

A Calenzano, la sede di Leonardo a Campi Bisenzio è stata assediata con lancio di sassi.

Marghera: A Marghera, ventimila persone hanno tentato di accedere al porto commerciale, trovando un cordone di polizia, con conseguenti disagi per il traffico di merci.

La mobilitazione del [Data dello sciopero] ha rappresentato un evento di portata nazionale, evidenziando la crescente preoccupazione e l’indignazione dell’opinione pubblica italiana nei confronti del conflitto israelo-palestinese e la determinazione a sostenere il popolo palestinese nella sua lotta per la giustizia e l’autodeterminazione.

L’impatto economico e sociale di tale mobilitazione testimonia la profondità del sentimento di solidarietà e la volontà di continuare a esercitare pressione per una risoluzione pacifica e duratura del conflitto.