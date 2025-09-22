Juventus, Patteggiamenti e Risarcimenti: Chiude una Fase dell’Inchiesta Prisma

Il Tribunale di Roma ha autorizzato accordi di collaborazione giudiziaria, o patteggiamenti, per diversi ex dirigenti della Juventus nel contesto dell’inchiesta “Prisma”, un’indagine complessa che ha messo sotto scrutinio la gestione finanziaria e le operazioni di mercato del club torinese.

Questo sviluppo segna una tappa significativa in un procedimento legale che ha coinvolto figure chiave del panorama calcistico italiano e solleva interrogativi sull’etica e la trasparenza nel mondo del calcio professionistico.

Le negoziazioni, supervisionate dal giudice monocratico Anna Maria Gavoni, hanno portato a sentenze sospese che variano dagli undici mesi a un anno e otto mesi di reclusione per i principali imputati.

Andrea Agnelli, ex presidente, ha ricevuto una pena di un anno e otto mesi, Pavel Nedved, storico dirigente e icona del club, un anno e due mesi, mentre Fabio Paratici, ex direttore sportivo, un anno e sei mesi.

Altri due imputati hanno ricevuto undici mesi di reclusione.

L’inchiesta “Prisma” ha indagato su presunte irregolarità relative alla contabilizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di calciatori, accusando i dirigenti di aver manipolato i bilanci per gonfiare artificialmente il valore del club e mascherare perdite finanziarie.

Le accuse specifiche includono, tra le altre, presunti reati di manipolazione del mercato finanziario (aggiotaggio), ostacolo all’attività di vigilanza da parte degli organi di controllo e false fatturazioni, con l’obiettivo di presentare un quadro finanziario distorto agli organi competenti e agli stakeholder.

La decisione del giudice Gavoni, che ha approvato i patteggiamenti, implica che i dirigenti hanno ammesso le proprie responsabilità e si sono impegnati a collaborare con la giustizia fornendo informazioni utili all’inchiesta.

Questa collaborazione ha portato alla riduzione delle pene originariamente richieste dalla Procura.

Parallelamente alle sentenze per i dirigenti, la Juventus è stata condannata a una multa di 156.000 euro, riflettendo la responsabilità collettiva del club per le irregolarità riscontrate.

Un aspetto importante dell’accordo è il risarcimento delle parti civili: oltre duecento tra tifosi e piccoli azionisti hanno raggiunto un accordo risarcitorio per un totale di 1.8 milioni di euro, un segnale che riconosce il danno economico subito a seguito delle presunte irregolarità.

L’autorizzazione ai patteggiamenti e i risarcimenti segnano un punto di chiusura, almeno a livello giudiziario, per questa fase dell’inchiesta “Prisma”.

Tuttavia, le implicazioni etiche e le conseguenze reputazionali per la Juventus e per il mondo del calcio italiano rimangono significative, alimentando un dibattito più ampio sulla necessità di maggiore trasparenza e accountability nella gestione delle società sportive professionistiche.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità finanziaria dei club e sulla necessità di un controllo più rigoroso delle operazioni di mercato, al fine di tutelare gli interessi di tifosi, azionisti e dell’integrità del sistema sportivo.