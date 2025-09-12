Latina, nuova era per lo sport: accordo sullo stadio Francioni

Latina, Capitale dello Sport: Un Nuovo Capitolo per il Francioni e il Futuro degli Impianti ComunaliUn accordo cruciale sigla una nuova era per lo sport a Latina: il Comune e il Latina Calcio 1932 hanno formalizzato la concessione temporanea dello stadio comunale Domenico Francioni e del campo Ex Fulgorcavi.

La firma, avvenuta alla presenza del Sindaco Matilde Celentano, dell’Assessore al Patrimonio Ada Nasti, della Dirigente Alessandra Pacifico e del Presidente del Latina Calcio Antonio Terracciano, rappresenta una risposta concreta alle esigenze della città e dei suoi appassionati.

L’accordo, frutto di una sinergia tra amministrazione comunale e società sportiva, garantisce al Latina Calcio la possibilità di disputare le proprie partite casalinghe nello storico stadio Francioni, in attesa dell’esito della procedura di affidamento pluriennale, recentemente rimandata.

Questa decisione va oltre il mero atto amministrativo; è un investimento nel tessuto sociale e nell’identità locale.

Lo stadio Francioni, infatti, non è semplicemente una struttura sportiva, ma un patrimonio condiviso, un luogo di crescita e di trasmissione di valori fondamentali per le nuove generazioni: rispetto, impegno, senso di appartenenza, spirito di squadra e sana competizione.

L’Assessore al Patrimonio Ada Nasti ha sottolineato l’importanza di questa soluzione temporanea, resa necessaria dopo il primo bando andato deserto, e ha ringraziato il Latina Calcio per la collaborazione dimostrata.

La concessione prevede il pagamento di un canone e la copertura assicurativa, oltre all’assunzione da parte della società di responsabilità per la manutenzione ordinaria.

Un’attenzione particolare è stata rivolta all’accessibilità: la società si è dimostrata sensibile alla richiesta di introdurre tariffe agevolate per i giovani e di mantenere la gratuità per i bambini, un segnale di inclusione e di promozione dello sport come diritto di tutti.

L’impegno dell’amministrazione comunale non si limita a questa soluzione temporanea.

L’Assessore allo Sport Andrea Chiarato ha confermato la predisposizione di un nuovo bando pubblico per l’affidamento pluriennale dello stadio Francioni, nel rispetto delle aspettative della tifoseria e della comunità.

Un investimento significativo di 500.000 euro è stato stanziato per il rifacimento della facciata dello stadio, un intervento che restituirà dignità e impatto visivo all’impianto.

Parallelamente, prosegue il progetto di riqualificazione del campo Ex Fulgorcavi, destinato a essere intitolato a Gino Bondioli, figura storica dello sport pontino.

Questa iniziativa mira a restituire funzionalità e decoro a un’altra importante struttura, spesso trascurata.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare il livello complessivo degli impianti sportivi comunali, trasformandoli in luoghi di aggregazione, crescita personale e condivisione della passione per lo sport, aperti a tutti i cittadini e capaci di contribuire attivamente al benessere della comunità.

La visione del Comune è chiara: lo sport è un motore di sviluppo sociale, un fattore di coesione e un’opportunità per costruire un futuro migliore per tutti.