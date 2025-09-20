Latina, omicidio choc: arrestata ex badante, indagini in corso.

Un velo di lutto e di sconforto avvolge Latina, dove una tragedia ha spezzato la vita di Antonietta Rocco, una donna di sessantatré anni trovata senza vita nella sua abitazione del quartiere Campo Boario.

L’evento, di inaudita brutalità, ha portato all’arresto di una donna, ex badante della vittima, sotto l’ipotesi di omicidio volontario.

La dinamica, ancora frammentaria e in fase di ricostruzione da parte delle autorità, esclude che la donna arrestata sia stata colei che ha scoperto il corpo e immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Si tratta, invece, della precedente badante, una cinquantenne italiana, fino ad ora incensurata, la cui posizione è ora al centro di un’indagine complessa e delicata.

Il procuratore aggiunto Luigia Spinelli ha descritto l’omicidio come un atto di estrema violenza, definendolo “efferato e crudele”, sottolineando la particolare intensità emotiva che sembra aver alimentato la sua commissione.

L’arma utilizzata, presumibilmente un coltello dalla lama particolarmente affilata, forse anche un machete, non è stata ancora recuperata, rendendo più arduo il quadro investigativo.

L’agente della forza di polizia, durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagata, ha rinvenuto alcuni effetti personali di Antonietta Rocco, oggetti di scarso valore intrinseco ma che potrebbero rivelare dettagli cruciali sul rapporto tra vittima e sospettata.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’omicidio sia avvenuto nella serata di giovedì, intorno alle ore diciotto.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è che il gesto sia maturato a seguito di dissidi e tensioni preesistenti tra Antonietta Rocco e la sua ex badante.

Nonostante ciò, il movente alla base di un simile atto così violento rimane un nodo cruciale da sciogliere, e gli investigatori stanno approfondendo ogni possibile pista, analizzando testimonianze, documenti e ricostruendo la storia personale e relazionale delle due donne.

L’arresto rappresenta un passo significativo nell’inchiesta, ma la ricerca della verità e la comprensione delle ragioni profonde che hanno portato a questa tragica perdita di vita sono un percorso ancora lungo e complesso.