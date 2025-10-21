Lepini: Radici, Futuro e il Documentario che ne Racconta l’Anima

Lepini: Un’Anima Radicata, un Futuro da ColtivareIl documentario “Lepini, un territorio da tramandare”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, si configura come un’ode silenziosa e profonda alla resilienza e all’ingegno umano.

Guidato dal “cicerone” Massimiliano Ossini, il viaggio si immerge nel cuore del Parco dei Monti Lepini, un mosaico di piccoli comuni incastonati tra Lazio, Roma, Latina e Frosinone, per tessere una narrazione autentica e ricca di umanità.

Lungi dall’essere una semplice vetrina di tradizioni, il documentario esplora la complessa interazione tra passato e futuro, tra radici profonde e aspirazioni innovative.

Attraverso incontri intimi e spontanei con agricoltori, artigiani, chef, imprenditori e artisti, emerge il filo conduttore del passaggio generazionale, una sfida cruciale per la sopravvivenza di un territorio spesso marginalizzato.

Il racconto si dipana tra laboratori artigianali – dalle botteghe di liuteria alle macellerie storiche – e aziende agricole che faticano, con orgoglio, a mantenere vive tecniche secolari.

Si tratta di un intreccio di saperi che si rivela anche attraverso la gastronomia: panifici profumati, gelaterie che custodiscono ricette di famiglia, vigneti che celebrano vitigni autoctoni, oleifici che tramandano l’arte di estrarre l’oro verde dalla terra.

Ogni tappa è un microcosmo di dedizione e passione, un luogo dove l’innovazione si nutre della tradizione, reinterpretandola in chiave contemporanea.

Il documentario non si limita a illustrare l’eccellenza produttiva locale, ma si sofferma sulle storie personali che si celano dietro ogni prodotto, ogni servizio.

Si racconta di Arturo, Alfonso e Anthony, eredi di un’azienda agricola secolare, di Mara e Orlando, maestri macellai che preservano antiche ricette, di Barbara e Vincenzo, gestori di una storica locanda.

Si celebrano eccellenze meno note, come l’azienda tutta al femminile che produce sedili per velivoli, la scuola di ricamo che custodisce un’arte inestimabile, e il prosciuttificio che esalta un prodotto di eccellenza.

Il progetto si inserisce nel contesto più ampio della Lepini Green Community, un modello innovativo di sviluppo sostenibile finanziato dal PNRR e dalla Regione Lazio.

Con un investimento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro, la Green Community mira a tutelare e valorizzare il territorio lepino attraverso un approccio integrato che coinvolge 30 progetti in 8 ambiti strategici.

L’attenzione è rivolta non solo alla salvaguardia ambientale, ma anche alla promozione dello sviluppo economico e turistico, con particolare enfasi sull’enogastronomia locale e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

La scelta di presentare il documentario alla Festa del Cinema di Roma sottolinea l’importanza di raccontare l’Italia autentica, quella che resiste e si reinventa, quella che si racconta senza retorica e che, proprio per questo, sa ispirare.

Come sottolinea il Marketing Director di Coming Soon, Marco D’Ottavio, il film è un omaggio alle capacità di un territorio ricco di storia e di umanità, un’occasione per far conoscere al grande pubblico un tesoro nascosto che merita di essere valorizzato e tramandato alle future generazioni.