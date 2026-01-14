Liceo Gullace: Rinasce la scuola, un anno dopo l’incendio.

Il liceo Gullace di Roma, duramente colpito da due atti dolosi che hanno inferto gravi danni alla sua sede centrale e alla succursale, rialza la testa.

Dopo un periodo di straordinaria difficoltà e un’imponente operazione di ricostruzione, le strutture scolastiche tornano ad accogliere studenti e personale, un segnale di resilienza e determinazione per l’intera comunità.

La riapertura della succursale, prevista per il 26 gennaio, conclude un percorso complesso e impegnativo, come testimoniato da Daniele Parrucci, delegato del Sindaco per l’edilizia scolastica, che ne ha coordinato gli interventi.

La ricostruzione, sottolinea Parrucci, è stata un’impresa titanica, affrontata con risorse limitate e un senso di responsabilità profondo.

L’amministrazione capitolina ha investito 2 milioni di euro, una cifra che, purtroppo, non ha incontrato un sostegno altrettanto significativo da parte di altri enti.

L’intervento, iniziato ad aprile 2025 con una scrupolosa fase di bonifica, ha seguito un piano meticoloso, con l’indizione di una gara d’appalto a luglio per garantire la massima trasparenza e qualità dei lavori.

L’intervento non si è limitato a una mera riparazione dei danni visibili.

Si è trattato di un restyling completo, volto a modernizzare e rendere più sicure le strutture.

Gli impianti termici, elettrici e anti-intrusione sono stati completamente rinnovati, integrando tecnologie all’avanguardia come le termocamere per la rilevazione precoce di fumi, cruciali per la sicurezza degli occupanti.

Le coperture sono state riprogettate per eliminare infiltrazioni e garantire l’efficienza energetica, mentre i serramenti sono stati sostituiti per migliorare l’isolamento acustico e termico.

L’esperienza dell’incendio ha imposto una revisione profonda delle esigenze didattiche, con la creazione di due laboratori aggiuntivi per ampliare l’offerta formativa e rispondere alle nuove sfide del mondo del lavoro.

Gli spazi comuni sono stati riprogettati per favorire l’interazione sociale e l’apprendimento collaborativo, con particolare attenzione al comfort e alla funzionalità degli ambienti.

Anche i servizi igienici sono stati completamente rinnovati, con l’installazione di apparecchiature moderne ed efficienti.

L’impianto elettrico è stato rifatto ex novo, con la posa di 10 chilometri di cavi e l’installazione di un controsoffitto ignifugo per massimizzare la protezione in caso di incendio.

La sfida più complessa è stata, senza dubbio, la necessità di garantire la continuità didattica per i 1450 studenti coinvolti.

La ricollocazione temporanea in sedi alternative ha comportato un notevole onere economico e logistico, ma, grazie all’impegno e alla professionalità di tutti gli operatori coinvolti, in meno di un anno è stato possibile completare i lavori e restituire agli studenti la loro scuola.

Un plauso speciale va rivolto ai tecnici e agli operai che, con straordinari turni di lavoro, hanno permesso la realizzazione di questa operazione complessa.

La riapertura del liceo Gullace rappresenta un traguardo importante per la città di Roma, un simbolo di speranza e di impegno nella tutela del diritto allo studio.