Liposuzione: Donna muore in clinica abusiva, indagini in corso.

La scomparsa di una donna di 47 anni, avvenuta in una clinica romana durante un intervento di liposuzione, ha riacceso i riflettori sulle questioni di sicurezza e legalità che gravano sul settore della chirurgia estetica. La struttura, operante senza le necessarie autorizzazioni per ben 13 anni, si presenta come un caso emblematico di lacune nel controllo e nella vigilanza che, purtroppo, possono avere conseguenze tragiche.La clinica, sita nella zona di Torrevecchia, era stata all’ultima volta autorizzata nel 2007, con una validità quinquennale scaduta da tempo. Il titolare, Jose Lizarraga Picciotti, medico di origine peruviana di 65 anni, si trova ora formalmente indagato, insieme all’anestesista e un’infermiera, a seguito di un’inchiesta che mira a chiarire le dinamiche che hanno portato al decesso della paziente.Il caso Picciotti non è nuovo a contestazioni. Il medico vanta precedenti denunce da parte di pazienti che, in passato, si sono sottoposte a liposuzioni e interventi di chirurgia estetica, con accuse che suggeriscono una gestione poco attenta e potenzialmente negligente. Questi eventi risalgono al 2006 e al 2018, rivelando una persistenza di problematiche e una carenza di risposta da parte degli organi di controllo.La vicenda solleva interrogativi cruciali: come una struttura possa operare per così lungo periodo senza autorizzazioni? Quali sono i meccanismi di controllo che hanno fallito nel rilevare questa irregolarità? E, soprattutto, come garantire la sicurezza dei pazienti che si affidano a strutture sanitarie private, spesso motivate da scelte estetiche e da una ricerca di soluzioni rapide e apparentemente accessibili?La ricerca della verità passa ora attraverso un’approfondita analisi della documentazione clinica della paziente, delle procedure adottate durante l’intervento e delle competenze del personale medico e infermieristico coinvolto. L’autopsia, incarico affidato dal pubblico ministero Andrea D’Angeli, si preannuncia cruciale per accertare le cause precise del decesso e per escludere o confermare eventuali negligenze o errori procedurali.Questo tragico episodio dovrebbe fungere da monito per le autorità competenti, spingendole a rafforzare i controlli, a inasprire le sanzioni per chi opera in violazione delle normative e a promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore della chirurgia estetica, tutelando così la salute e la sicurezza dei cittadini. La vicenda pone l’urgenza di una riflessione più ampia sul ruolo della regolamentazione, sulla formazione del personale sanitario e sulla necessità di informare adeguatamente i pazienti sui rischi e le implicazioni degli interventi chirurgici.