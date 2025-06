Liposuzione, Grappa Anestetica: Processo Shock a Brescia

Il caso di José Lizarraga Picciotti, medico sottoposto a processo a Brescia per lesioni gravissime, apre un doloroso scenario di responsabilità professionale e potenziali implicazioni penali, che si intreccia con un’indagine in corso a Roma per omicidio colposo. La vicenda, nata dalla morte prematura di Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, deceduta il 7 giugno successivo a un intervento di liposuzione, solleva interrogativi cruciali sull’etica medica, la sicurezza delle procedure estetiche e la corretta applicazione dei protocolli anestesiologici.La paziente bresciana, vittima di un intervento di liposuzione fallito, ha denunciato l’inadeguatezza delle cure ricevute, descrivendo un quadro di sofferenze persistenti e deformazioni estetiche irreversibili. La donna, già provata da una prima operazione eseguita a Roma, si era rivolta al medico a Desenzano del Garda nel tentativo di correggere le complicazioni derivanti dal precedente intervento.Un elemento particolarmente inquietante, emerso dalla testimonianza della paziente e riportato dal suo legale, Alessandro Pozzani, riguarda l’utilizzo di grappa come presunto anestetico. Questa pratica, profondamente non convenzionale e potenzialmente pericolosa, evidenzia una grave trasgressione delle norme mediche e una potenziale negligenza che potrebbe aver contribuito alle conseguenze avverse subite dalla paziente. L’utilizzo di sostanze alcoliche come anestetico è una violazione etica e professionale di primaria importanza, escludendo la possibilità di un controllo adeguato della profondità anestesiologica e aumentando significativamente il rischio di complicazioni cardiovascolari e respiratorie.Il processo in corso a Brescia, previsto per concludersi il 26 settembre, si presenta come un momento cruciale per accertare la responsabilità del medico e per fare luce sulle dinamiche che hanno portato al grave danno subito dalla paziente. L’indagine romana per omicidio colposo, parallelamente, si concentrerà sull’analisi delle circostanze che hanno condotto alla morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, valutando se la condotta del medico abbia contribuito in maniera determinante al decesso.Il caso solleva anche una riflessione più ampia sulla regolamentazione delle procedure estetiche, sulla necessità di garantire la qualifica e l’esperienza dei professionisti che le eseguono e sull’importanza di informare adeguatamente i pazienti sui rischi e le possibili complicanze associate a tali interventi. La crescente popolarità di queste procedure richiede un’attenzione particolare alla sicurezza e alla trasparenza, al fine di tutelare la salute e il benessere dei pazienti, evitando che situazioni simili si ripetano. La vicenda, dunque, si configura non solo come un caso giudiziario, ma anche come un campanello d’allarme per l’intero sistema sanitario e per la società nel suo complesso.