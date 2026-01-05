Lotteria Italia: Tradizione, Premi e Storie di Vincite Infrante

La Lotteria Italia: un rito popolare tra tradizione e innovazioneL’attesa è palpabile: il conto alla rovescia per l’estrazione della Lotteria Italia è giunto al termine, con l’appuntamento conclusivo previsto in diretta televisiva su RAI 1.

Quest’anno, l’evento ha riscontrato un rinnovato interesse, amplificato dalla consueta e ben riuscita integrazione nel format di “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, un abbinamento che ha saputo riconnettere la tradizione con un pubblico più ampio e giovane.

Il successo si traduce in cifre significative: le vendite dei biglietti hanno superato i 9,6 milioni di tagliandi, un dato che segna un incremento notevole rispetto alle 8,6 milioni dell’edizione precedente, e che ha ripercussioni positive sulla dotazione complessiva dei premi in palio.

Questa crescita, pari a un +10% rispetto all’anno scorso, suggerisce un’ulteriore espansione dei premi totali, o, in alternativa, un aumento del valore dei singoli premi.

Una novità introdotta in questa edizione è il Premio Speciale da 300.000 euro, destinato a essere estratto anticipatamente rispetto all’estrazione principale, seguendo una procedura specifica delineata nel regolamento.

Questo elemento mira a incrementare l’engagement del pubblico e a diversificare l’esperienza di gioco.

Il primo premio della prima categoria, il più ambito, rimane fissato a 5 milioni di euro, con un termine di 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per la riscossione, solitamente nella prima metà di luglio.

Un aspetto importante da sottolineare è l’assenza di tassazione sulle vincite della Lotteria Italia, rendendo l’esperienza ancora più allettante.

Nonostante l’entusiasmo che circonda l’evento, storie di mancata riscossione emergono con una frequenza sorprendente.

Dal 2002, circa 32 milioni di euro in premi sono rimasti non reclamati, testimonianza di distrazioni, smemoratezza o, in alcuni casi, persino inconsapevolezza della vincita.

L’episodio più emblematico rimane quello del 2008, quando il primo premio da 5 milioni vinto a Roma rimase inspiegabilmente non reclamato, portando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una decisione senza precedenti: l’assegnazione di due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva.

L’analisi geografica delle vincite rivela una distribuzione interessante.

Lazio, Lombardia e Campania si distinguono come le regioni più fortunate, con una tendenza a concentrare la fortuna.

Al contrario, ben 5 regioni del nuovo millennio non hanno mai visto un premio di prima categoria.

Dall’inizio del terzo millennio, sono stati assegnati 26 primi premi, con il Lazio a guidare la classifica, vantando ben 8 vincite.

La Lombardia segue a distanza con 5 premi, mentre la Campania si posiziona al terzo posto con 4.

Emilia Romagna e Veneto condividono il quarto posto con 2 premi ciascuna, mentre Marche, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia si accontentano di una singola vincita.

Un considerevole numero di regioni, ben 10, rimangono ancora “a secco”.

Roma domina incontrastata anche la classifica dei premi di prima categoria, con ben 26 vincite, seguita da Milano con 10.

Napoli e Torino condividono il terzo posto con 7 vincite.

In totale, le edizioni della Lotteria Italia del terzo millennio hanno visto l’assegnazione di 138 premi di prima categoria, per un ammontare di circa 265 milioni di euro.