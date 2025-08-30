Lutto nel Lazio: due tragedie stradali scuotono la regione

Il sabato si tinge di lutto nel Lazio, teatro di due distinti eventi tragici che sollevano interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi strutturali.

Ad Ardea, alle porte di Roma, una Hyundai ha brutalmente concluso la vita di un pedone e gravemente ferito un altro, trasportato in ospedale in condizioni critiche.

L’incidente, attualmente al vaglio delle forze dell’ordine – polizia locale e carabinieri – lascia presagire, come causa probabile, un’eccessiva velocità, un fattore che troppo spesso si rivela determinante in dinamiche fatali.

Poco distante, nella zona Pisana di Roma, un’altra tragedia si è consumata: un motociclista sessantrecinque, vittima di un impatto con un’autovettura.

Il conducente dell’auto, trentottenne, ha riportato lesioni che lo hanno condotto in ospedale.

Questi episodi, pur nella loro diversità, si inseriscono in un quadro allarmante: il Lazio, tristemente, occupa le posizioni più defavorevoli in Italia per quanto riguarda la mortalità stradale.

La situazione non può essere più ignorata.

Non si tratta di semplici statistiche, ma di vite spezzate, di famiglie devastate, di un futuro negato.

La cronica inefficienza nella gestione della sicurezza viaria e l’assenza di misure preventive adeguate hanno portato a questa spirale di violenza.

L’educazione stradale, spesso relegata a un ruolo marginale, deve essere potenziata e resa accessibile a tutte le fasce d’età, non solo attraverso l’obbligo scolastico, ma anche con campagne di sensibilizzazione mirate e costanti.

Inoltre, è imperativo un ripensamento della pianificazione urbana e della progettazione delle infrastrutture stradali.

Migliorare la visibilità, ridurre i punti neri, installare sistemi di controllo della velocità più sofisticati e promuovere una mobilità sostenibile, che favorisca l’uso di mezzi alternativi all’auto privata, sono passi imprescindibili per arginare il fenomeno.

In questo contesto, la proposta di legge “Lazio Strade Sicure” assume un’importanza cruciale.

L’iniziativa, promossa dal consigliere regionale Alessio D’Amato, mira a implementare azioni concrete e ad allocare risorse significative per la prevenzione e l’educazione stradale.

Non si tratta di una soluzione immediata, ma di un primo passo verso un cambiamento culturale profondo e duraturo, volto a proteggere la vita dei cittadini e a restituire al Lazio la dignità che merita.

L’inerzia è un lusso che non possiamo più permetterci.

È tempo di agire, con determinazione e responsabilità, per trasformare il lutto in un’opportunità di cambiamento radicale e definitivo.