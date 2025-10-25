Magnolia Campobasso lancia Sport Hub: un polo per il basket femminile

La Molisana Magnolia Campobasso inaugura Sport Hub, un’ambiziosa iniziativa strategica volta a catalizzare lo sviluppo del basket femminile nel panorama del Centro-Sud Italia.

Più di un semplice progetto, Sport Hub si configura come un ecosistema collaborativo, un vero e proprio hub di competenze e opportunità per giovani atlete desiderose di esprimere appieno il proprio potenziale.

Al cuore di Sport Hub risiede la volontà di superare le tradizionali barriere territoriali e di creare un circuito virtuoso di crescita condivisa.

La Molisana, main sponsor dell’iniziativa, dimostra un impegno concreto verso lo sviluppo del basket femminile, sostenendo un modello che privilegia la sinergia tra club, l’implementazione di metodologie all’avanguardia e la condivisione di risorse umane specializzate.

L’architettura di Sport Hub prevede una rete di otto società satellite, distribuite in quattro regioni strategicamente scelte: Molise, Abruzzo, Lazio e Marche.

Questa rete comprende realtà consolidate come Pallacanestro Bojano, Ballers Lab Termoli, Pink Venafro, Airino Termoli e In Movimento (Castel di Sangro), affiancate da club emergenti come Yellow Wave Pescara, Basket Bee Sermoneta, Pallacanestro Talea Ostia e Stamura Ancona.

L’inclusione di queste società non è casuale; ciascuna porta con sé una specifica expertise e una profonda conoscenza del territorio, contribuendo a formare un tessuto sportivo ricco e diversificato.

Il modello operativo di Sport Hub mira a creare un vero e proprio percorso di crescita personalizzato per le atlete, dall’identificazione precoce dei talenti alla preparazione per le competizioni di livello nazionale e internazionale.

Questo include non solo l’affinamento delle abilità tecniche e tattiche, ma anche lo sviluppo di competenze trasversali quali la leadership, il lavoro di squadra, la resilienza e la gestione dello stress.

La presidente Antonella Palmieri sottolinea l’importanza di porre le giovani giocatrici al centro di questa iniziativa, riconoscendo e valorizzando il ruolo cruciale svolto dalle società del territorio.

Sport Hub non è solo una piattaforma per l’eccellenza sportiva, ma anche un motore di inclusione sociale, che offre alle ragazze l’opportunità di coltivare i propri sogni, superare i propri limiti e costruire un futuro più luminoso.

L’evento ufficiale di presentazione della partnership con la Stamura Ancona, in particolare con le sue giovanili femminili che vestiranno divise Magnolia, si terrà lunedì mattina ad Ancona, segnando un passo significativo verso la realizzazione di questa visione condivisa.

Questo impegno simbolico rafforza l’identità del progetto e ne sottolinea la vocazione a rappresentare un punto di riferimento per il basket femminile nel Centro-Sud Italia, unendo passione, competenza e un futuro di straordinarie opportunità.