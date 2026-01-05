Maltempo in Italia: Allerta meteo, piogge intense e neve in arrivo

Un fronte perturbato di origine atlantica sta generando un quadro meteorologico di crescente instabilità che, a partire da martedì 6 gennaio, coinvolgerà con intensità significativa ampie porzioni dell’Italia centro-meridionale.

La Protezione Civile ha attivato un sistema di allerta a due livelli: arancione per Lazio e Molise, e gialla per un ampio ventaglio di regioni estese dalle Marche alla Sicilia, segnalando un rischio elevato di eventi meteorologici avversi.

L’evoluzione sinottica prevede un’onda di maltempo che interesserà primariamente le aree tirreniche centro-meridionali, con piogge persistenti e temporali intensi.

Parallelamente, un marcato calo termico, innescato dall’irruzione di masse d’aria fredda, condurrà a precipitazioni a carattere nevoso anche a quote relativamente basse.

Questo fenomeno si manifesterà in modo particolare nelle regioni centrali, dove le temperature in rapido decremento favoriranno la formazione di nevicate fino a quote collinari, con potenziali abbassamenti localizzati fino alla costa.

Nello specifico, dalle prime ore del 6 gennaio, sono attese precipitazioni diffuse, a tratti roventi e accompagnate da fulmini, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale.

L’intensità dei rovesci potrà raggiungere valori significativi, con possibili criticità per il deflusso delle acque e l’aumento dei volumi nei corsi d’acqua minori.

Il profilo nevoso, inizialmente confinato a quote più elevate, si estenderà gradualmente verso il basso.

Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale saranno le prime ad essere interessate da nevicate, con possibili accumuli localizzati anche a bassa quota.

Nel corso della giornata, il fronte nevoso si estenderà all’Abruzzo e al Lazio orientale.

La variabilità delle temperature, in combinazione con l’umidità presente nell’aria, potrebbe favorire fenomeni a carattere intermittente, con brevi pause tra rovesci e nevicate.

La situazione richiede la massima prudenza e l’adozione di comportamenti responsabili.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, soprattutto in zone a rischio idrogeologico e montane, e di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali di informazione.

L’allerta sottolinea la necessità di una preparazione adeguata per fronteggiare le potenziali conseguenze di questo evento meteorologico, che potrebbe avere un impatto significativo sulle attività quotidiane e sulla sicurezza delle persone.