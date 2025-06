Medicina di Precisione: La Tuscia al Bivio della Sanità Futura

L’avvento della medicina di precisione rappresenta un cambio di paradigma cruciale nella gestione della salute pubblica, promettendo di ridefinire i confini della cura e della prevenzione. Questo concetto, al centro del convegno “Medicina di precisione, nuova frontiera della Tuscia”, ha visto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, come ospite d’onore, sottolineando l’importanza strategica di questo approccio innovativo. L’evento, ospitato presso l’aula magna dell’Università della Tuscia, ha richiamato un’ampia rappresentanza istituzionale, testimoniando l’interesse e l’impegno a livello regionale e nazionale verso questa evoluzione.La medicina di precisione non si limita a un’evoluzione tecnologica, ma incarna una filosofia di cura incentrata sul singolo individuo. Abbandonando un modello “taglia unica”, si propone di adattare terapie e strategie di prevenzione in base alla specifica composizione genetica, allo stile di vita, all’ambiente e alla storia clinica di ciascun paziente. Questo implica un’analisi approfondita di biomarcatori, dati genomici e fattori ambientali per comprendere le basi molecolari delle malattie e prevedere la risposta individuale ai trattamenti.Il presidente Rocca ha enfatizzato come questo approccio consenta un uso più responsabile ed efficiente delle risorse sanitarie, ottimizzando l’efficacia dei farmaci e minimizzando gli effetti collaterali. La personalizzazione del dosaggio, ad esempio, diventa un elemento chiave, consentendo di raggiungere risultati terapeutici migliori con minori dosi, riducendo così il rischio di reazioni avverse e i costi complessivi.Un punto cruciale sollevato è l’integrazione dei medici di medicina generale in questo nuovo ecosistema sanitario. Il loro ruolo, come primi punti di contatto con il paziente, è fondamentale per raccogliere informazioni dettagliate, interpretare i risultati degli screening genomici e tradurli in prescrizioni personalizzate e mirate. Questo richiede un investimento significativo nella formazione continua dei medici di base, affinché possano acquisire le competenze necessarie per comprendere e applicare i principi della medicina di precisione.L’impegno della Regione Lazio si estende anche al potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali. In particolare, l’ospedale Santa Rosa di Viterbo è destinato a diventare un polo di eccellenza nella medicina del Lazio, con investimenti mirati a migliorare le strutture, l’attrezzatura diagnostica e le risorse umane. Questo obiettivo ambizioso mira a ridurre la necessità per i cittadini viterbesi di recarsi a Roma per ricevere cure specialistiche, garantendo un accesso più equo e tempestivo ai servizi sanitari avanzati.L’adozione della medicina di precisione non è solo una questione di progresso scientifico, ma anche di equità sociale. Promuove una sanità più accessibile, personalizzata e orientata al benessere del singolo, contribuendo a costruire una società più sana e resiliente. Il percorso verso la medicina di precisione è complesso e richiede un impegno sinergico tra istituzioni, ricercatori, professionisti sanitari e pazienti, ma le potenzialità di trasformazione sono immense.