Molinaro processato: messaggi audio svelano una relazione tossica

Il processo a Gianluca Molinaro, accusato dell’omicidio volontario e premeditato di Manuela Petrangeli, si è rivelato un’inquietante immersione nella dinamica di una relazione tossica e nella progressiva escalation di un controllo ossessivo.

L’ascolto delle prove audio, presentate in aula, ha svelato un quadro disturbante di minacce, intimidazioni e promesse di vendetta, preludio tragico alla drammatica conclusione del 4 luglio 2024 a Roma.

I messaggi, una raffica incessante di comunicazioni minacciose che si sono protratte per un arco temporale compreso tra il 2021 e il 2024, dipingono un ritratto inquietante della psiche dell’imputato.

Piuttosto che un semplice conflitto interpersonale, emerge un comportamento predatorio, volto a instillare paura e a esercitare un dominio psicologico su Manuela Petrangeli.

Le parole, proferite con una freddezza agghiacciante, non sono semplici esternazioni di rabbia, ma piuttosto manifestazioni di una pianificazione latente, di una volontà di infliggere sofferenza.

In alcuni audio, l’imputato si auto-definisce una “bomba ad orologeria”, espressione cruda che suggerisce una crescente frustrazione e una pericolosa escalation del suo stato emotivo.

La confessione “È la fine, non ho niente da perdere” riflette un punto di rottura, un’assenza di legami con la realtà che lo spinge a considerare la violenza come soluzione.

Le frasi “Ti sei scavata la fossa con le tue mani, ora vammi a denunciare” rivelano un tentativo di manipolazione, volto a dissuadere la vittima dal cercare aiuto e a scaricare su di lei la responsabilità del proprio comportamento aberrante.

Il messaggio “La mia vita è un inferno, Manuela, ho solo uno scopo, e non te lo posso dire, ma tu stai giocando col fuoco” è particolarmente emblematico.

L’allusione a uno “scopo” non rivelato, combinata con l’affermazione che la vittima “sta giocando col fuoco”, suggerisce un progetto di vendetta premeditato, alimentato da un senso di ingiustizia e rancore profondamente radicato.

Questa frase, carica di minaccia latente, prefigura il tragico epilogo e sottolinea la gravità della situazione, evidenziando la pericolosità del comportamento dell’imputato.

L’ascolto di questi messaggi non solo ricostruisce la dinamica relazionale tossica, ma offre anche un’importante chiave di lettura per comprendere la genesi dell’omicidio.

Il processo si configura, pertanto, come un’occasione per analizzare le dinamiche di controllo, manipolazione e violenza psicologica che spesso precedono i femminicidi, e per riflettere sulla necessità di interventi preventivi e di un cambio culturale profondo, volto a contrastare la cultura della violenza e a tutelare la sicurezza delle donne.