Movimento Gaza denuncia sequestri: indagine richiesta alla Procura di Roma

Il Global Movement to Gaza ha denunciato formalmente alle autorità giudiziarie romane un’azione che definisce grave violazione del diritto internazionale e inaccettabile restrizione della libertà di movimento.

Attraverso un dettagliato esposto presentato alla Procura di Roma, il team legale del movimento ha richiesto l’avvio di un’indagine riguardante il sequestro di attivisti partecipanti a una missione umanitaria verso la Striscia di Gaza e l’aggressione subita in acque internazionali.

La portavoce, Maria Elena Delia, in una conferenza stampa, ha esplicitamente contestato la legittimità della detenzione degli attivisti, evidenziando l’assenza di una qualsivoglia base giuridica che possa giustificare una simile azione.

La Marina militare israeliana ha proceduto a un intervento che, secondo il movimento, configura un sequestro di persona, distinto da un arresto, il quale richiederebbe la sussistenza di un’ipotesi di reato.

La natura del sequestro è stata aggravata dalla sistematica negazione dei diritti fondamentali riconosciuti a chiunque si trovi in stato di privazione della libertà, diritti sanciti da convenzioni internazionali e costituenti pilastri imprescindibili dello stato di diritto.

Gli attivisti sono stati deliberatamente esclusi dall’accesso a servizi essenziali per la sussistenza e la dignità umana, tra cui l’acqua potabile, un’alimentazione adeguata e condizioni igienico-sanitarie basilari.

Questa deprivazione, secondo il Global Movement to Gaza, rappresenta una chiara violazione dei principi umanitari e un atto di coercizione volto a intimidire e scoraggiare iniziative di solidarietà verso la popolazione palestinese.

L’esposto sottolinea, inoltre, le implicazioni geopolitiche dell’episodio, evidenziando come l’azione israeliana, perpetrata in acque internazionali, possa configurare una sfida alla sovranità e alla libertà di navigazione.

Il movimento esorta la comunità internazionale a prendere posizione, condannando l’azione israeliana e garantendo il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

Si auspica un’indagine indipendente e trasparente per accertare le responsabilità e garantire che simili episodi non si ripetano, promuovendo al contempo un dialogo costruttivo volto alla risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese e alla piena garanzia dei diritti della popolazione civile di Gaza.

L’azione legale rappresenta un tassello fondamentale nella battaglia per la giustizia e la liberazione del popolo palestinese, affiancandosi a sforzi diplomatici e a campagne di sensibilizzazione a livello globale.