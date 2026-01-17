Notte romana, paura in discoteca: sequestri e indagini

L’opulenza e l’effervescenza della vita notturna romana, celate dietro le luci scintillanti e i ritmi pulsanti di tre rinomati club, si sono rivelate una facciata fragile, nascondendo gravi e inaccettabili compromessi sulla sicurezza dei frequentatori.

Un’azione decisa della Polizia di Stato ha portato al sequestro dei locali, una risposta a un quadro di irregolarità pervasive e carenze strutturali che hanno messo a rischio l’incolumità pubblica.

L’indagine, iniziata con controlli mirati nella sala da ballo situata nel seminterrato, ha svelato una serie di modifiche arbitrarie e non autorizzate.

L’ambiente, destinato al divertimento, era stato radicalmente trasformato, con installazioni acustiche e sistemi di illuminazione al di fuori di qualsiasi norma di sicurezza, come se l’estetica avesse prevalso su ogni altra considerazione.

Modifiche a cascata si estendevano alla disposizione degli arredi, con aree private improvvisate che violavano il progetto originario e la pianificazione approvata dal Comune.

Un elemento particolarmente allarmante è stato riscontrato nella denominata “area di protezione,” uno spazio obbligatorio per la gestione delle emergenze.

Questo locale, chiuso a chiave e adibito a magazzino, era di fatto inaccessibile, negando la possibilità di un’evacuazione sicura in caso di necessità.

L’elenco delle irregolarità non si è fermato qui: la carenza di estintori, essenziali per la prevenzione e la gestione di incendi, era un ulteriore segnale di trascuratezza.

Il primo piano presentava condizioni analoghe, con l’area di evacuazione ostruita da impianti meccanici e sensori antincendio inadeguati.

La disomogeneità tra la documentazione ufficiale e la realtà dei luoghi era evidente in ogni livello dello stabile, risultato di un’alterazione sistematica volta ad aumentare la capacità ricettiva e l’effetto scenografico, a discapito della conformità normativa e degli standard minimi di sicurezza.

Il piano terra, cruciale per l’esodo degli avventori provenienti dagli altri livelli, si è rivelato il nodo cruciale del sistema di emergenza.

Le uscite, trasformate in un percorso a ostacoli, erano parzialmente o totalmente bloccate da elementi di arredo pesanti, tende e barriere metalliche, compromettendo seriamente la possibilità di una fuga rapida e ordinata.

Le violazioni riscontrate hanno comportato sanzioni pecuniarie significative per il titolare, con il conseguente sequestro immediato dei tre locali.

La Procura della Repubblica, riconoscendo la gravità delle irregolarità, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del provvedimento cautelare.

Quest’operazione si inserisce in un più ampio disegno di controllo e monitoraggio della “movida” romana, volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative in tutti gli esercizi di somministrazione.

La Polizia di Stato, con una rinnovata attenzione alla prevenzione, intensificherà i controlli in tutta la città, collaborando con le altre forze di polizia per tutelare la collettività e garantire che l’offerta di intrattenimento notturno non comprometta la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità dei gestori, sulla necessità di controlli più rigorosi e sulla consapevolezza che la sicurezza non può essere sacrificata sull’altare del profitto o dell’immagine.