Nuova Giunta alla Camera di Commercio di Roma: sguardo al futuro.

La Camera di Commercio di Roma ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo ciclo istituzionale con l’insediamento della Giunta, organo esecutivo che guiderà l’ente per i prossimi cinque anni.

La cerimonia, culminata in un’assemblea del Consiglio camerale, segna il completamento del processo di rinnovamento degli organi istituzionali, testimoniando un momento cruciale per il futuro economico del territorio.

Al fianco del Presidente Lorenzo Tagliavanti, eletto precedentemente, opereranno Claudia Conversi, responsabile dei Servizi alle Imprese, Valter Giammaria incaricato del Commercio, David Granieri che guiderà l’Agricoltura, Luciano Mocci per l’Industria, Roberto Orlandi dedicato all’Artigianato, Sergio Paolantoni focalizzato sul Turismo e Filippo Tortoriello, anch’egli con deleghe all’Industria.

Questo team, composito e diversificato, riflette la complessità e la ricchezza del tessuto produttivo romano.

Il Presidente Tagliavanti ha sottolineato come la composizione della Giunta sia il risultato di un ampio processo di consultazione e rappresentanza associativa, mettendo in luce l’importanza della coesione e del consenso all’interno del Consiglio.

Questa coesione è un elemento fondamentale per affrontare le sfide complesse che attendono l’ente camerale.

La Camera di Commercio di Roma, in virtù del suo ruolo cruciale, mantiene inalterata la sua *raison d’être*: fungere da pilastro di supporto per le circa 440.000 imprese che compongono il territorio.

Questo impegno si concretizza attraverso una pluralità di azioni, che vanno dalla fornitura di servizi specializzati alla garanzia di una concorrenza leale e trasparente, passando per la gestione del Registro delle Imprese.

Tuttavia, la missione non si esaurisce in queste attività consolidate.

La Camera di Commercio si pone come motore propulsivo per la crescita sostenibile, l’espansione sui mercati internazionali e, soprattutto, la gestione proattiva delle due transizioni fondamentali che plasmano l’economia globale: la transizione digitale, volta a integrare le imprese nell’era dell’innovazione tecnologica, e la transizione ecologica, mirata a promuovere pratiche produttive sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale.

L’ente si propone di supportare le imprese nell’adozione di tecnologie avanzate, nella formazione del capitale umano e nella ricerca di nuove opportunità di business, contribuendo attivamente alla creazione di un ecosistema economico resiliente e competitivo.

Inoltre, la Camera si impegna a facilitare l’accesso al credito e a promuovere la collaborazione tra imprese, istituzioni e stakeholder per rafforzare il sistema produttivo locale e favorire la sua crescita inclusiva e duratura.