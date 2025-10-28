Nuove regole traffico a Roma: via libera a misure alternative

La Regione Lazio, in risposta alle pressanti esigenze di riequilibrio tra mobilità urbana, qualità dell’aria e diritti dei cittadini, ha approvato una delibera che ridefinisce gli interventi di limitazione del traffico veicolare a Roma Capitale, con data di entrata in vigore fissata al 1° novembre 2025.

Questa decisione, frutto di un approfondito aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, rappresenta una svolta rispetto alle iniziali previsioni della Giunta Zingaretti, che contemplavano il blocco indiscriminato dei veicoli diesel di classe Euro 4 ed Euro 5.

L’approvazione del nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ha aperto la strada a un approccio più flessibile e orientato alla ricerca di soluzioni alternative al blocco totale.

I Comuni, con Roma Capitale in prima linea, sono ora autorizzati a implementare misure di limitazione del traffico diverse, purché dimostrino un’efficacia ambientale pari o superiore a quella del blocco originario.

Questa equivalenza deve essere comprovata da rigorose evidenze tecniche e scientifiche, incentivando la ricerca e l’innovazione nel campo della mobilità sostenibile.

La delibera introduce un elemento di chiarezza cruciale riguardo ai meccanismi di compensazione delle misure restrittive.

Contrariamente alla proposta avanzata da Roma Capitale, l’avvio dei sistemi di accesso in deroga e il programma Move-in non sono riconosciuti, dalla Regione, come misure compensative idonee.

Questa distinzione sottolinea l’importanza di sviluppare strategie di mitigazione dell’impatto delle limitazioni del traffico che vadano oltre la semplice possibilità di deroghe, affrontando le cause profonde della congestione e dell’inquinamento atmosferico.

La decisione regionale implica una responsabilizzazione maggiore per l’amministrazione comunale di Roma Capitale, che si troverà a dover elaborare piani di mobilità urbana più sofisticati e mirati, capaci di bilanciare le esigenze di trasporto privato con la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente.

Ciò potrebbe includere investimenti in infrastrutture per la mobilità dolce (piste ciclabili, percorsi pedonali), potenziamento del trasporto pubblico locale, incentivazione all’uso di veicoli a basse emissioni e promozione di sistemi di car sharing e bike sharing. L’approccio adottato dalla Regione Lazio segna un tentativo di superare una visione semplicistica e punitiva della gestione del traffico, aprendo la strada a una politica più integrata e orientata alla creazione di una mobilità urbana più sostenibile, equa ed efficiente per tutti i cittadini.

La sfida ora è tradurre questa visione in azioni concrete, attraverso una stretta collaborazione tra Regione, Comune e tutti gli attori coinvolti nel sistema della mobilità romana.