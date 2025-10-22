Nuovo accesso Gemelli: un’opera per il Giubileo e la mobilità.

Un nuovo accesso carrabile e pedonale, concepito come un’infrastruttura strategica per il Policlinico Gemelli e per l’intera area circostante, è stato inaugurato a Roma, offrendo un’alternativa funzionale e sicura ai percorsi esistenti.

La nuova entrata, situata in largo Antonio Cavallaro, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria omonima, rappresenta un intervento giubilare di significativa valenza, realizzato grazie a un investimento complessivo di circa 1,15 milioni di euro, con un contributo diretto di 50.000 euro da parte della Fondazione Gemelli.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il commissario per il Giubileo e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, Daniele Franco, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e rappresentanti di diverse istituzioni locali.

Questo intervento, lungimirante e pensato per rispondere alle crescenti esigenze di mobilità della zona, mira a fluidificare il traffico e a garantire un accesso più agevole per pazienti, operatori sanitari, visitatori e, soprattutto, per i mezzi di soccorso.

La congestione dell’ingresso principale, in largo Agostino Gemelli, è una criticità nota, e questa nuova infrastruttura si propone come soluzione per alleggerire la pressione su quel punto cruciale.

“Questo è solo uno dei tanti tasselli di un mosaico più ampio, volto a migliorare la qualità della vita nella nostra città,” ha sottolineato il sindaco Gualtieri, evidenziando come l’opera non solo agevolerà l’accesso al Gemelli per migliaia di persone quotidianamente, ma contribuirà a una più efficiente gestione della mobilità urbana.

Il presidente Franco ha espresso la soddisfazione del Policlinico, parte integrante del tessuto sociale e sanitario della città e della regione, ribadendo l’importanza della collaborazione sinergica tra istituzioni comunali, regionali e la Fondazione stessa.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di miglioramenti per il Gemelli, che include già l’inaugurazione di nuove aree dedicate ai pazienti e la realizzazione di un ulteriore accesso di emergenza per le ambulanze.

Il Giubileo si configura quindi come un’opportunità non solo per accogliere i pellegrini, ma anche per implementare investimenti strategici che apportino benefici tangibili a tutta la comunità romana.

Il nuovo accesso di largo Antonio Cavallaro, oltre a ottimizzare i flussi di traffico, incrementa sensibilmente la sicurezza dell’area ospedaliera, offrendo un percorso alternativo e protetto.

Il consigliere Mariano Angelucci ha enfatizzato l’efficacia del “modello Giubileo”, basato sulla cooperazione istituzionale e sulla concretezza delle azioni a servizio della città, un approccio che ha reso possibile questo risultato significativo per la comunità.

L’intervento rappresenta un passo avanti verso una mobilità più efficiente e una migliore qualità della vita per i residenti e i frequentatori della zona.