Nuovo Prefetto a Frosinone: Giuseppe Ranieri al timone

Il ruolo di guida della Prefettura di Frosinone è stato assunto da Giuseppe Ranieri, successore di Ernesto Liguori, il quale ha assunto un nuovo incarico a Taranto.

La nomina segna un cambio di gestione in un momento cruciale per la provincia, richiamando l’attenzione sulla complessità delle dinamiche amministrative e di sicurezza che caratterizzano il territorio.

La carriera di Ranieri, costellata di significative esperienze a livello nazionale, testimonia una profonda conoscenza del sistema di pubblica sicurezza e delle sue articolazioni.

Ingresso in servizio nel 1990, ha maturato un bagaglio professionale particolarmente ricco, che lo ha visto operare in posizioni chiave all’interno del Ministero dell’Interno.

La sua presenza nell’Ufficio di Gabinetto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonché negli uffici di diretta collaborazione con figure apicali dell’amministrazione, ha fornito una visione d’insieme delle sfide e delle responsabilità legate alla gestione delle emergenze, alla tutela del territorio e alla protezione dei cittadini.

L’esperienza in aree strategiche come l’Innovazione e l’Organizzazione, gli Studi e la Legislazione, ha dimostrato la sua capacità di affrontare problematiche complesse e di contribuire all’evoluzione delle politiche di sicurezza.

Le precedenti esperienze prefettizie a Vibo Valentia e Trapani, culminate con l’incarico di Capo di Gabinetto, hanno fornito una solida base operativa e una profonda comprensione delle dinamiche locali, elementi imprescindibili per un prefetto.

Un aspetto particolarmente rilevante del suo percorso professionale è rappresentato dagli incarichi di Commissario presso diversi comuni, spesso in situazioni di crisi complesse.

La gestione di comuni sciolti per infiltrazioni mafiose o afflitti da disfunzioni istituzionali patologiche, richiede competenze specifiche e una profonda sensibilità nei confronti dei diritti dei cittadini e della necessità di ripristinare la legalità e la fiducia nelle istituzioni.

Il recente incarico prefettizio a Ragusa, con la sua specificità geografica e socio-economica, ha ulteriormente ampliato il suo ventaglio di esperienze.

L’inizio del suo mandato a Frosinone è stato caratterizzato da un immediato confronto con i vertici delle Forze dell’Ordine e con il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, un gesto simbolico che sottolinea l’importanza della collaborazione interistituzionale nella gestione della sicurezza pubblica.

Il successivo incontro con il Presidente della Provincia proietta l’attenzione sulle priorità di sviluppo territoriale e sulle sinergie possibili tra le diverse realtà amministrative, in un’ottica di governance condivisa e orientata al benessere della comunità.

L’analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, avviata in queste prime ore, sarà determinante per definire le strategie operative e per affrontare le sfide che attendono la prefettura.