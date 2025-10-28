Nuovo tassello nell’inchiesta sulla morte di Beatrice Bellucci.

L’inchiesta sulla tragica scomparsa di Beatrice Bellucci, la giovane studentessa deceduta venerdì sera in un incidente sulla Cristoforo Colombo, si arricchisce di un nuovo tassello.

Gli agenti della Polizia Locale, sulla scorta di informazioni precedentemente trapelate e riportate da autorevoli testate giornalistiche quali il Messaggero, il Corriere della Sera e la Repubblica, hanno identificato e ascoltato un terzo conducente coinvolto nella complessa dinamica del sinistro.

La figura del giovane, il cui nome non è stato divulgato, emerge come testimone indiretto, legato al 22enne alla guida della BMW che si è scontrata con il veicolo in cui viaggiava Beatrice.

Al momento, la sua posizione giuridica appare definita: non risulta essere formalmente indagato, sebbene la sua testimonianza e le sue azioni siano oggetto di un’attenta valutazione da parte degli inquirenti.

Non sono emersi, allo stato attuale delle indagini, elementi che possano configurare una responsabilità penale a suo carico.

L’attenzione degli investigatori è ora focalizzata sulla ricostruzione minuziosa della sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

L’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo la Cristoforo Colombo si protrae incessantemente, nel tentativo di chiarire ogni dettaglio e di ricostruire la catena causale che ha portato alla morte di Beatrice.

Si tratta di un’operazione complessa, che richiede tempo e competenza, per distinguere i fattori determinanti da quelli incidentali e per stabilire con certezza le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

L’indagine si avvale ora anche di perizie tecniche avanzate, volte a determinare con precisione le velocità dei veicoli, le condizioni del manto stradale e l’efficienza dei sistemi di sicurezza.

La ricostruzione virtuale dell’incidente, basata su questi dati, permetterà di chiarire l’esatta dinamica dello scontro e di accertare se fattori ambientali, errori di valutazione o malfunzionamenti meccanici abbiano contribuito alla tragedia.

Parallelamente, gli inquirenti stanno approfondendo i rapporti tra i tre conducenti, esaminando le loro dichiarazioni e i loro profili sui social media, nella speranza di individuare possibili motivazioni o circostanze attenuanti.

L’obiettivo primario rimane quello di fare piena luce sulla vicenda, per assicurare alla famiglia Bellucci la verità e la giustizia che meritano, e per prevenire il ripetersi di simili eventi sulla Cristoforo Colombo.

La complessità dell’indagine richiede un approccio multidisciplinare e una costante collaborazione tra le diverse forze dell’ordine coinvolte.