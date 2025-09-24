Occupazione al Rossellini: studenti in rivolta contro Meloni

L’eco delle proteste si amplifica: il liceo Rossellini di Roma apre le porte all’occupazione, un gesto che prelude a un movimento studentesco più ampio e determinato.

L’azione, nata a seguito del successo dello sciopero generale di lunedì, è promossa da Osa (Organizzazione Studentesca Autonoma) e da un collettivo di studenti del Rossellini, che la presentano come il primo atto di una mobilitazione crescente.

Al cuore della contestazione risiedono due accuse centrali rivolte al governo Meloni: una complicità percepita con le politiche israeliane e una gestione inadeguata del sistema scolastico nazionale.

Gli studenti denunciano un governo che, a loro avviso, privilegia misure repressive nei confronti del dissenso e dell’organizzazione studentesca, piuttosto che affrontare le criticità reali delle scuole pubbliche.

Le iniziative del ministro Valditara, definite “deliranti” e “da sceriffo”, sono viste come un tentativo di controllo e disciplina eccessivo, che si manifesta in regolamenti percepiti come arbitrari, come la questione dei telefoni cellulari e l’introduzione di codici di abbigliamento restrittivi.

L’esperienza del Rossellini, con un cambio di presidenza frettoloso e opaco che ha portato alla ricollocazione della precedente dirigente scolastica in circostanze poco chiare, è citata come esempio concreto di un’amministrazione scolastica percepita come autoritaria e distante dalle esigenze degli studenti.

La protesta non si limita alla denuncia delle politiche scolastiche, ma si estende a una presa di posizione politica più ampia.

Gli studenti condannano fermamente la politica governativa nei confronti del conflitto israelo-palestinese, esprimendo preoccupazione per la presunta connivenza del governo italiano con le azioni israeliane.

La mobilitazione annunciata si configura come un percorso che parte dalle piazze per raggiungere le scuole, coinvolgendo un numero crescente di studenti e creando uno spazio di confronto e di azione collettiva.

L’assemblea prevista per le 12:30 al liceo Rossellini occupato rappresenta un momento cruciale per definire le prossime azioni e per rafforzare la coesione del movimento studentesco, con l’obiettivo di esercitare pressione sul governo e di promuovere un cambiamento significativo nelle politiche scolastiche e internazionali.

L’occupazione del Rossellini, quindi, si configura non solo come un atto di protesta, ma anche come un gesto simbolico di resistenza e di impegno civile da parte delle nuove generazioni.