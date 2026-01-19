Ostia, appartamento trasformato in laboratorio di droga: arrestato un 72enne.

Nel cuore di Ostia, in un ambiente che un tempo avrebbe custodito ricordi familiari, si è celata un’attività illecita, svelata da un’attenta operazione delle forze dell’ordine.

Un appartamento in un palazzo residenziale, situato in una zona apparentemente tranquilla di viale Vasco de Gama, è stato trasformato in un piccolo, ma efficiente, laboratorio per la gestione di sostanze stupefacenti.

L’uomo arrestato, un settantaduenne italiano, è finito nelle maglie della giustizia al termine di un’indagine mirata condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Roma e dal X Distretto Lido.

Le indagini, iniziate con un’osservazione discreta, avevano rilevato un andamento anomalo e persistente di accessi e uscite dall’abitazione, sollevando sospetti che si sono poi rivelati fondati.

L’ispezione della cantina, concessa da un’ordinanza del magistrato, ha svelato un quadro preoccupante.

Non si trattava semplicemente di una scorta di droga per uso personale, ma di un vero e proprio punto di riferimento per la preparazione e la distribuzione di dosi.

All’interno, gli investigatori hanno rinvenuto circa 50 grammi di sostanza stupefacente, suddivisi tra crack e cocaina, ancora in forma grezza, pronta per essere lavorata e confezionata.

La presenza di sostanze di “taglio”, utilizzate per aumentare il volume della droga e massimizzare il profitto a discapito della salute dei consumatori, testimoniava la natura organizzata e spietata dell’operazione.

Materiale di imballaggio, bilancini di precisione e diversi “fiocchi” di circa mezzo grammo ciascuno, pronti per la vendita al dettaglio, completavano la scena, delineando un sistema di spaccio ben rodato.

Un elemento significativo è stato il ritrovamento di circa mille euro in contanti, sequestrati dagli agenti e presumibilmente ricavati dall’attività illecita.

Questa somma, pur non rappresentando una cifra elevatissima, conferma la capacità dell’indagato di generare un flusso di denaro illecito e sottolinea la necessità di approfondire le indagini per identificare eventuali complici o fornitori.

Questo caso, apparentemente isolato, solleva interrogativi più ampi sulla diffusione del narcotraffico anche in aree residenziali e sulla necessità di una vigilanza costante e di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e la comunità locale per contrastare efficacemente il fenomeno e proteggere la salute pubblica.

L’età dell’arrestato, inoltre, evidenzia come il problema della droga non conosca barriere generazionali e possa coinvolgere persone di tutte le età, con gravi ripercussioni sulla società.