Padre in lacrime, un grido dal Niguarda: la tragedia di Crans-Montana.

Il dolore di un padre si fa voce per testimoniare l’orrore e la tenace speranza.

Umberto Marcucci, con la voce rotta dall’angoscia, ha condiviso con i presenti fuori dal reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano il dramma che sta vivendo, legato alla condizione del figlio Manfredi, uno dei due sedicenni coinvolti nella devastante incendio di Crans-Montana.

“È vivo,” ripete, un mantra per lenire l’indicibile dolore.

Manfredi, giovane romano di sedici anni, versa in condizioni critiche, in coma e sottoposto a interventi chirurgici.

Le ustioni, estese tra il trenta e il quaranta percento del corpo, hanno colpito braccia, schiena e persino i capelli, segnando il corpo del ragazzo con la violenza del fuoco.

Il racconto di Marcucci si fa frammentario, intriso di immagini strazianti.

Ricorda il momento in cui, nel caos che seguì l’esplosione, trovò il figlio, che con voce flebile lamentava un dolore lancinante alle mani.

“Aveva le mani come quelle della bambina del Vietnam,” sussurra, evocando un’icona di sofferenza universale.

La differenza di abbigliamento, un dettaglio che assume un significato profondo in un contesto di tragedia, ha esacerbato la gravità delle lesioni: le ragazze, con gonne e calze, hanno subito conseguenze peggiori rispetto ai ragazzi, più protetti dai jeans.

La dinamica dell’incendio, descritta attraverso la testimonianza diretta del padre, emerge come un’escalation improvvisa e terrificante.

Un grido, “fuoco!”, diffuso rapidamente attraverso i video virali, ha innescato una propagazione delle fiamme fulminea e incontrollabile.

Il panico, l’urgenza della fuga, hanno contribuito ad amplificare la confusione e il pericolo.

Ma la tragedia non si limita alla sofferenza fisica.

L’incertezza, il limbo dell’attesa, grava sui familiari dei dispersi.

Tre amici di Manfredi risultano ancora scomparsi, tra cui Riccardo Minghetti, la cui famiglia si è recata a Crans-Montana, aggrappandosi alla speranza – seppur flebile – che il giovane possa riapparire tra i feriti non ancora identificabili.

La difficoltà di riconoscimento dei corpi, a testimonianza della ferocia dell’evento, alimenta ulteriormente l’angoscia collettiva.

La testimonianza di Umberto Marcucci non è solo il racconto di un dolore personale, ma un grido d’allarme che solleva interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di intrattenimento e sulla fragilità della vita di fronte alla forza distruttiva di un incendio.

È un appello alla memoria, alla solidarietà e alla ricerca di risposte, mentre l’eco della tragedia di Crans-Montana continua a risuonare nel cuore di chi l’ha vissuta.