Palazzo Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata della Celiachia

Alle ore 20:00, il Palazzo della Regione Lazio, in un gesto simbolico e vibrante, si vestirà di verde per celebrare la Giornata Regionale della Celiachia, un’occasione cruciale per accendere i riflettori su una condizione spesso misconosciuta e sottovalutata.

L’illuminazione, resa possibile grazie alla collaborazione con Acea, rappresenta un’azione concreta per comunicare l’importanza della sensibilizzazione e dell’informazione sulla malattia celiaca e sulla correlata dermatite erpetiforme, patologie che impattano significativamente la qualità della vita di milioni di persone.

La Giornata Regionale della Celiachia, formalmente sancita dalla legge regionale n.

7 del 26 giugno 2025, va oltre una semplice festività: è un monito per la comunità scientifica, le istituzioni e la società civile a promuovere una maggiore comprensione delle implicazioni mediche, sociali ed economiche della celiachia.

La malattia, causata da una reazione autoimmune al glutine, richiede un’aderenza rigorosa a una dieta senza glutine per prevenire gravi complicanze a lungo termine, tra cui anemia, osteoporosi, infertilità e, in alcuni casi, un aumentato rischio di linfoma.

La dermatite erpetiforme, una manifestazione cutanea della celiachia, aggiunge un ulteriore livello di complessità, richiedendo un approccio multidisciplinare che coinvolga dermatologi, gastroenterologi e nutrizionisti.

L’iniziativa regionale mira a facilitare l’accesso a informazioni accurate e aggiornate, a promuovere la ricerca scientifica e a sostenere le associazioni di pazienti, che svolgono un ruolo fondamentale nel fornire supporto emotivo e pratico alle persone affette da celiachia e alle loro famiglie.

Questa illuminazione verde non è soltanto un gesto estetico, ma un potente messaggio di solidarietà e inclusione, volto a combattere lo stigma e la disinformazione che ancora circondano la malattia celiaca.

È un invito a riflettere sull’importanza di una diagnosi precoce, di una gestione adeguata e di un ambiente sociale inclusivo che permetta alle persone celiache di vivere una vita piena e attiva, senza limitazioni né paure.

Il verde, colore della speranza e della rinascita, simboleggia la possibilità di un futuro più consapevole e accogliente per tutti coloro che affrontano questa sfida quotidiana.

La collaborazione tra Regione Lazio e Acea sottolinea l’impegno congiunto verso un futuro in cui la salute e il benessere delle persone celiache siano una priorità per l’intera comunità.