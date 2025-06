Paola Cortellesi Presidente d’Onore: Roma celebra il cinema italiano

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si appresta a celebrare un momento significativo con l’annuncio di Paola Cortellesi come presidente di giuria del Concorso Progressive Cinema. Una scelta che sottolinea non solo il prestigio dell’evento, ma anche l’evoluzione del panorama cinematografico italiano, dove figure poliedriche come Cortellesi emergono come punti di riferimento.Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, in sinergia con la Direttrice Artistica Paola Malanga, ha promosso questa nomina, riconoscendo il valore artistico e la crescente influenza di Cortellesi nel settore. Il suo ritorno alla Festa del Cinema, dopo il trionfo di “C’è ancora domani”, non è un mero ritorno, ma un’affermazione del suo impatto culturale. Il film, accolto con ovazioni e premi, ha riscritto le regole del successo al box office, dimostrando la capacità di un’opera italiana di connettersi profondamente con il pubblico, superando confini e generazioni. L’accettazione di Cortellesi, espressa con gratitudine e senso di responsabilità, testimonia il suo legame con un festival che ha saputo costruire un’identità solida, proiettando la cinematografia italiana sulla scena internazionale. L’assegnazione di un ruolo così rilevante a una figura che incarna la creatività, la sensibilità e l’abilità tecnica, rafforza la missione della Festa del Cinema di Roma, volta a promuovere talenti emergenti e opere innovative.Cortellesi segue un prestigioso elenco di presidenti di giuria, tra cui Marjane Satrapi, Gael García Bernal e Pablo Trapero, consolidando ulteriormente il Concorso come piattaforma per la scoperta e la valorizzazione di nuovi linguaggi cinematografici. La sua presenza, dopo l’entusiasmo suscitato da “C’è ancora domani”, proietta la ventesima edizione sotto i riflettori, alimentando l’attesa per una selezione di film che riflettano la complessità e la ricchezza del cinema contemporaneo.La nomina di Paola Cortellesi non è solo una nomina istituzionale, ma un atto di fiducia in un cinema che sa parlare al cuore, che abbraccia l’innovazione senza rinnegare la tradizione, e che, soprattutto, sa incarnare l’eccellenza del talento italiano. Si preannuncia un’edizione ricca di sorprese e di emozioni, guidata da uno sguardo attento e illuminante.