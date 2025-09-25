Paolo Mendico: Incontro Riservato a Cassino, Indagini Complesse

Un incontro riservato, incentrato sulla tragica scomparsa del quindicenne Paolo Mendico, si è concluso nella sede del Palazzo di Giustizia di Cassino.

Al tavolo, il Procuratore della Repubblica Carlo Fucci, affiancato dalla sostituta Chiara D’Orefice e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Formia, Maggiore Quintino Russo, hanno approfondito l’analisi delle complesse dinamiche che hanno portato al suicidio del giovane, avvenuto a Santi Cosma e Damiano l’undici settembre.

La riunione, di natura tecnica e volta a condividere aggiornamenti cruciali, si è svolta a porte chiuse, in un clima di massima cautela e sensibilità verso la famiglia del ragazzo e l’intera comunità locale.

L’assenza di dichiarazioni pubbliche, sia immediate che successive attraverso comunicati stampa, riflette la volontà delle autorità di concentrarsi esclusivamente sull’accuratezza e l’imparzialità delle indagini, evitando qualsiasi forma di speculazione o giudizio prematuro.

Attualmente, l’inchiesta procede sotto l’ipotesi di reato di induzione o istigazione al suicidio, una qualificazione giuridica che impone un’analisi meticolosa delle possibili influenze esterne e delle relazioni interpersonali del minore.

È importante sottolineare che, ad oggi, il Registro degli Indagati della Procura di Cassino non reca la presenza di alcun nome, evidenziando la fase preliminare e delicata dell’indagine.

Tuttavia, l’attività investigativa non si è limitata all’ambito territoriale di competenza della Procura di Cassino.

Nuovi elementi, emersi a seguito di approfondimenti specifici e acquisizioni documentali, sono stati trasmessi alla Procura dei Minori di Roma.

Questa decisione strategica riflette la complessità del caso e la necessità di una valutazione multidisciplinare, coinvolgendo specialisti in diritto minorile e psicologi forensi.

La Procura di Roma, con la sua consolidata esperienza nella gestione di casi particolarmente sensibili che coinvolgono minori, è ritenuta la sede più appropriata per esaminare tali elementi e fornire un contributo fondamentale all’accertamento della verità.

L’attenzione ora è focalizzata sull’analisi di questi nuovi spunti, che potrebbero portare alla luce dinamiche in precedenza sconosciute e contribuire a ricostruire il percorso interiore del giovane Paolo, offrendo alla sua famiglia e alla comunità risposte concrete e chiarezza sulla tragedia che li ha colpiti.

L’indagine continua, animata dalla volontà di perseguire la giustizia e di fare luce su un evento che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale.