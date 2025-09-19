Paolo Mendico, la comunità in lutto: fiaccolata per un ragazzo spezzato.

Una comunità in lutto, un vuoto incolmabile: domani sera, Santi Cosma e Damiano si raccoglierà in una fiaccolata per Paolo Mendico, un quindicenne strappato troppo presto alla vita.

La sua scomparsa, una tragica conclusione di un percorso segnato dal bullismo, ha scosso profondamente la realtà locale, risvegliando interrogativi urgenti sul benessere psicologico dei giovani e sulla responsabilità collettiva di fronte alle loro sofferenze.

Il messaggio “Buon viaggio…Paolo…” veicolato sui social media riflette un dolore condiviso, un sentimento di perdita che trascende i confini personali e si proietta in un’eco di disperazione collettiva.

La fiaccolata, un gesto spontaneo e sentito, rappresenta un atto di vicinanza alla famiglia Mendico, un abbraccio corale che intende alleviare, seppur minimamente, il peso del lutto.

Non si tratta solo di commemorare una giovane vita spezzata, ma anche di manifestare un rifiuto categorico all’indifferenza, un impegno a non voltare lo sguardo di fronte alla fragilità dei propri figli.

Monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, parteciperà all’evento, offrendo parole di conforto e riflessioni spirituali che possano illuminare un momento di profonda oscurità.

La sua presenza sottolinea l’importanza di un approccio olistico, che integri il sostegno psicologico e sociale con la dimensione spirituale, offrendo un porto sicuro per chi soffre.

L’appuntamento è fissato per le 19:30 nell’area antistante la caserma dei Carabinieri, punto di partenza di un corteo silenzioso che si snoderà per le vie del paese, un fiume di luce tremolante che porterà il ricordo di Paolo fino al santuario di Santi Cosma e Damiano, patroni della comunità.

Quel percorso, illuminato dalle fiamme delle lanterne, sarà un cammino di riflessione e di speranza, un monito a coltivare l’empatia, l’inclusione e la consapevolezza, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

La fiaccolata, al di là del cordoglio, deve rappresentare un punto di partenza per un’analisi profonda delle dinamiche sociali e scolastiche, per un investimento concreto nel benessere emotivo dei giovani e per la promozione di una cultura del rispetto e dell’accoglienza.