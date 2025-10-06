Papa grato ai Cavalieri di Colombo: sostegno concreto e restauro artistico.

Con profonda riconoscenza, il Papa esprime la sua gratitudine ai Cavalieri di Colombo per il loro instancabile sostegno, un segno tangibile della loro incrollabile fedeltà al Successore di Pietro.

La loro generosità si manifesta non solo attraverso donazioni dirette, ma anche tramite il Fondo Vicarius Christi, uno strumento cruciale che permette alla Chiesa Cattolica di offrire assistenza concreta ai più bisognosi, estendendo una mano fraterna a chi soffre in ogni angolo del pianeta.

L’impegno dei Cavalieri di Colombo nella promozione della carità cristiana affonda le radici nella storia dell’Ordine, una tradizione di sostegno all’opera del Romano Pontefice che si è costantemente rinnovata nel corso dei secoli.

Il loro contributo non si limita a un mero atto di beneficenza; rappresenta un investimento nella dignità umana e nella speranza per i più vulnerabili, incarnando i principi evangelici di amore e compassione.

Durante un incontro solenne, il Papa ha sottolineato come i Cavalieri di Colombo abbiano reso possibile il recupero e la conservazione di alcune delle opere d’arte più preziose e significative della Basilica Vaticana.

I recenti interventi di restauro, realizzati con competenza e dedizione, hanno permesso di preservare la magnificenza del baldacchino di Gian Lorenzo Bernini e l’armonia dell’abside, con il suo monumentale complesso scultoreo che racchiude la Cattedra di San Pietro – simboli potenti della fede e della storia ecclesiastica.

Questi restauri, più che semplici interventi conservativi, costituiscono un atto di amore verso il patrimonio artistico e spirituale della Chiesa, un impegno a trasmettere alle future generazioni la bellezza e la sacralità di questi luoghi.

L’impegno dei Cavalieri di Colombo testimonia una profonda comprensione del ruolo della Chiesa non solo come guida spirituale, ma anche come custode della cultura e dell’arte al servizio dell’umanità, un’eredità preziosa da custodire e valorizzare con fervore e responsabilità.

Il loro contributo è un esempio di come la fede possa tradursi in azioni concrete a favore del bene comune, rafforzando il legame tra la Chiesa e i suoi fedeli in tutto il mondo.