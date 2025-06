Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: pausa estiva e spiritualità

Nel cuore del mese di luglio, Sua Santità Papa Leone XIV intraprenderà un periodo di pausa e riposo presso le storiche Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un luogo di rifugio e contemplazione che ha segnato la storia del papato. Il trasferimento, previsto per domenica 6 luglio, coinciderà con una temporanea sospensione degli impegni ufficiali che vedranno il Santo Padre rientrare in Vaticano il 20 luglio.Il calendario di Castel Gandolfo sarà arricchito da significative celebrazioni liturgiche. Domenica 13 luglio, alle ore 10:00, il Papa presiederà la Sacra Messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, un momento di profonda spiritualità che coinvolgerà la comunità locale. Immediatamente seguente, alle ore 12:00, Sua Santità offrirà la preghiera dell’Angelus in Piazza della Libertà, un gesto di vicinanza e benedizione rivolto ai fedeli, con la suggestiva cornice del Palazzo Apostolico. La settimana successiva, domenica 20 luglio, Papa Leone XIV presiederà una Messa nella maestosa Cattedrale di Albano, un ulteriore segnale di attenzione alla diocesi locale, prima di offrire nuovamente la preghiera dell’Angelus in Piazza della Libertà, a Castel Gandolfo, prima del rientro in Vaticano.Questa pausa estiva, oltre a rappresentare un momento di riposo per il Pontefice, offre all’attenzione del mondo la possibilità di riflettere sul significato profondo delle residenze papali, luoghi carichi di storia e tradizione, simboli del rapporto tra la Chiesa e il territorio. La scelta di Castel Gandolfo, con la sua ricca storia e il suo paesaggio suggestivo, risuona come un’immersione nella spiritualità e nella bellezza del creato.Durante questo periodo di riposo, per consentire al Papa di dedicarsi alla preghiera e alla riflessione, si renderà necessario sospendere tutte le udienze private e le udienze generali programmate per il 2, 9, 9 e 23 luglio. Il regolare programma delle udienze generali riprenderà il 30 luglio, segnando la ripresa piena delle attività ufficiali del Santo Padre.Il 15 agosto, festa dell’Assunzione di Maria, Papa Leone XIV celebrerà la Messa nella parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, seguita dalla recita dell’Angelus in Piazza della Libertà. La domenica successiva, 17 agosto, la recita dell’Angelus si ripeterà nella stessa piazza, testimoniando la costante vicinanza del Pontefice alla comunità locale. Il pomeriggio del 17 agosto, Papa Leone XIV farà ritorno al Vaticano, concludendo un periodo di pausa dedicato alla preghiera, alla riflessione e alla comunione con il popolo di Dio.