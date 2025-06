Piceno, la ricostruzione riparte: cantieri aperti e speranza.

La ricostruzione post-sisma nell’area del Piceno, un percorso arduo costellato di sfide e false partenze, mostra ora segni tangibili di avanzamento. Il commissario straordinario Guido Castelli, intervenuto a margine del Festival della Restanza e della Tornanza a Colli del Tronto, ha delineato un quadro che evidenzia un’accelerazione significativa: 1.500 opere pubbliche, per un investimento complessivo di 2,2 miliardi di euro, si apprestano a prendere forma.Al momento dell’insediamento, la situazione presentava un panorama desolante: il 95% delle opere pubbliche risultava immobile. Grazie a una sinergia cruciale tra Regione, Comuni e gli enti attuatori, si è finalmente concretizzato un’inversione di tendenza, trasformando l’inerzia del fermo in un dinamismo di cantieri attivi. Tuttavia, il commissario ha sottolineato l’imperativo di intensificare ulteriormente gli sforzi, concentrandosi in particolare sui borghi maggiormente devastati, veri e propri simboli della resilienza e della sofferenza.Un esempio emblematico è la complessa opera di rifondazione di Arquata del Tronto, un comune martire del 2016, per il quale sono stati stanziati 60 milioni di euro. Questo investimento, lungi dall’essere un semplice intervento edilizio, rappresenta un atto di speranza e un impegno a restituire dignità e prospettive future a una comunità segnata dalla tragedia.Il commissario Castelli ha inoltre tracciato un bilancio positivo sulla ricostruzione privata, sottolineando come, negli ultimi due anni e mezzo, sia stato erogato e liquidato alle imprese il 60% delle risorse disponibili. Questo dato, pur nella consapevolezza delle difficoltà iniziali e delle ripartenze faticose, fa intravedere una luce in fondo al tunnel, un segnale di ripresa economica e sociale.Il Festival della Restanza e della Tornanza, un evento dedicato al coraggio di rimanere e alla forza di ricominciare nelle aree interne dell’Appennino, ha attirato un pubblico numeroso, testimoniando la volontà di rinascita e l’attaccamento al territorio. La partecipazione del ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Andrea Abodi, sottolinea l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel processo di ricostruzione e di sviluppo.In aggiunta agli interventi strutturali, la strategia NextAppennino rappresenta un pilastro fondamentale per la rigenerazione integrale del cratere. Non si tratta solo di ricostruire edifici, ma di restituire vitalità alle comunità, promuovendo iniziative culturali, sociali e economiche che favoriscano la permanenza e l’attrattività del territorio. È un approccio olistico, che mira a creare un futuro sostenibile e resiliente per le popolazioni dell’Appennino, superando le ferite del passato e aprendo la strada a nuove opportunità. Il Festival si conferma, in tal senso, un punto di convergenza cruciale per istituzioni, cittadini e territori, in vista del nono anniversario del sisma, un momento per ricordare, commemorare e proiettarsi verso un futuro possibile.