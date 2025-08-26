Pontina, incidente al km 26,500: ripristinata la circolazione e due feriti

La circolazione sulla strada statale 148 “Pontina”, arteria cruciale per i collegamenti tra il Lazio pontino e la capitale, è stata recentemente ripristinata dopo un episodio di grave perturbazione.

L’evento, verificatosi in prossimità del chilometro 26,500 nel territorio comunale di Roma, ha causato un ingorgo prolungato che ha interessato un tratto particolarmente sensibile per il flusso veicolare.

La dinamica dell’incidente, tuttora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha coinvolto tre veicoli, generando una complessa situazione di pericolo e richiedendo un intervento tempestivo e coordinato.

Purtroppo, l’impatto ha causato lesioni a due persone, che sono state prontamente soccorse e trasportate in strutture sanitarie per le cure necessarie.

La gravità delle lesioni non è stata ancora definita con precisione.

La risposta alle emergenze è stata immediata, con il dispiegamento di squadre specializzate di Anas, incaricate di gestire l’evento e di operare per il più rapido ripristino della viabilità.

Le Forze dell’Ordine, a loro volta, hanno assicurato la sicurezza del perimetro, regolato il traffico e supportato le operazioni di soccorso.

La complessità dell’intervento è stata amplificata dalla densità del traffico tipica di quell’ora del giorno, rendendo la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata un’operazione delicata e laboriosa.

Questo episodio evidenzia, ancora una volta, la vulnerabilità delle infrastrutture stradali e l’importanza cruciale di una manutenzione costante e di misure di sicurezza avanzate per prevenire incidenti e minimizzarne le conseguenze.

Il tratto della “Pontina” interessato è sottoposto a frequenti analisi per valutare la sicurezza, la capacità di carico e l’adeguatezza delle infrastrutture, con l’obiettivo di implementare soluzioni volte a migliorare la fluidità del traffico e a ridurre il rischio di incidenti.

L’Anas, responsabile della gestione della strada, continua a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure correttive per garantire la sicurezza degli utenti.

L’indagine sulle cause dell’incidente è in corso e si concentrerà anche sulla verifica delle condizioni dei veicoli coinvolti e sul rispetto delle norme del codice della strada.