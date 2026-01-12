Proroga Castelli: la ricostruzione post-terremoto prosegue fino al 2026

Il governo italiano ha formalizzato la proroga dell’incarico di Guido Castelli a Commissario Straordinario per la ricostruzione post-terremoto del 2016, estendendolo fino al 31 dicembre 2026.

La decisione, assunta dal Consiglio dei ministri, riflette la complessità e la persistenza delle sfide legate alla ripresa delle aree colpite, un impegno che Castelli ha accolto con senso di responsabilità e riconoscenza verso il governo Meloni, il Ministro Nello Musumeci e l’intero Consiglio.

Il 2026 si preannuncia come un anno di profonda riflessione, segnando il decennale di un evento sismico che ha profondamente segnato la storia del paese.

Questa ricorrenza non è solo un momento di commemorazione, ma un imperativo morale e operativo.

Richiede una vigilanza costante nella salvaguardia della memoria collettiva, una consapevolezza che nutra un rinnovato impegno nella accelerazione dei processi ricostruttivi e nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili per il futuro.

Il Commissario Castelli ha messo in evidenza come l’obiettivo primario, imprescindibile, resti la restituzione della dignità abitativa a tutti i cittadini sfollati, con una particolare attenzione verso Amatrice, simbolo della devastazione e luogo che necessita di un’azione mirata e continuativa.

La ricostruzione di Amatrice è più di un compito amministrativo, è un atto di giustizia nei confronti di una comunità che ha subito perdite incommensurabili.

Ripercorrendo i progressi degli ultimi anni, Castelli ha sottolineato come il supporto governativo, in sinergia con le Regioni, gli enti locali, gli Uffici Speciali e tutti gli attori coinvolti, abbia contribuito a imprimere una nuova direzione alla ricostruzione.

Un cambio di passo, non solo procedurale, ma anche culturale, volto a superare le inerzie burocratiche e a favorire una maggiore efficienza.

I dati numerici, pur offrendo un quadro parziale, attestano un’accelerazione significativa: quasi 13.000 cantieri conclusi, 9.000 attivi e 1.500 opere pubbliche avviate.

Circa un terzo dei 14.000 nuclei familiari che avevano perso la propria abitazione è già tornato a vivere nelle proprie case, un risultato reso possibile anche grazie a interventi legislativi mirati.

In particolare, l’intervento diretto dello Stato per la gestione delle “code” del Superbonus, previsto dalla legge di bilancio, ha permesso di mantenere attivi circa 5.000 cantieri, prevenendo ulteriori ritardi e salvaguardando il reddito di numerose imprese.

Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga.

La ricostruzione non è solo una questione di muri e tetti, ma un processo complesso che coinvolge la riqualificazione del territorio, il sostegno all’economia locale, la tutela del patrimonio culturale e la ricostruzione della fiducia nella capacità dello Stato di proteggere i propri cittadini.

Il futuro della ricostruzione post-terremoto del 2016 dipende dalla capacità di integrare questi aspetti, di innovare le pratiche amministrative e di coinvolgere attivamente le comunità locali, garantendo una ricostruzione resiliente, inclusiva e sostenibile, in grado di affrontare le sfide del futuro.