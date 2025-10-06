Quarticciolo, Carabinieri smantellano rete di spaccio: sequestri e sollievo.

Un’operazione di ampio respiro, orchestrata dai Carabinieri, sta investendo il quartiere Quarticciolo, area sensibile alla periferia romana, in un’azione volta a contrastare un complesso apparato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento, che coinvolge attivamente le stazioni di Tor Tre Teste e la Compagnia di Roma Casilina, si avvale del supporto di unità cinofile specializzate nella localizzazione di sostanze illecite e delle Aliquote di Primo Intervento (Api) del Nucleo Radiomobile, per garantire una risposta rapida ed efficace.

Il coordinamento operativo è affidato alla Procura di Roma, in stretta collaborazione con il Dipartimento Contrasto alla Criminalità Diffusa e Grave, sottolineando la rilevanza strategica dell’azione nel contesto più ampio della sicurezza urbana.

Finora, le perquisizioni hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga: oltre tremila dosi di cocaina e crack, unitamente a diversi chili di hashish.

Particolarmente allarmante è la scoperta di questi nascondigli in prossimità di aree frequentate dai bambini, evidenziando una pericolosa infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale e nella vita dei più giovani.

Le indagini, che si configurano come parte di una strategia più ampia definita dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivisa all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a smantellare le reti di spaccio, identificare i responsabili e interrompere i flussi di droga che alimentano la criminalità nel quartiere.

L’operazione ha generato un’ondata di sollievo e gratitudine tra i residenti, molti dei quali si sono espressi apertamente, ringraziando i militari per l’impegno profuso e per la determinazione mostrata.

Questo segno di fiducia e collaborazione da parte della comunità locale rappresenta un elemento fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa volta a riqualificare il quartiere e a restituire ai cittadini un ambiente sicuro e vivibile.

L’azione dei Carabinieri non si esaurisce con i sequestri e gli arresti: si tratta di un intervento mirato a recuperare la legalità e a promuovere un cambiamento profondo nel tessuto sociale, coinvolgendo attivamente la comunità e sostenendo progetti di inclusione e di prevenzione della devianza minorile.

Il quartiere Quarticciolo, con le sue dinamiche complesse e le sue sfide specifiche, diventa così un banco di prova cruciale per l’efficacia delle politiche di sicurezza urbana e per la costruzione di un futuro più giusto e prospero per tutti i suoi abitanti.