giovedì 2 Ottobre 2025
Roma Cronaca

Rapina in gioielleria: arrestati cinque, schema criminale complesso

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’operazione dei Carabinieri, orchestrata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha portato all’arresto di cinque individui, colpiti da ordini di carcerazione e domiciliari, in relazione a una rapina audace perpetrata ad aprile 2024 in una gioielleria di Marcianise (Caserta).

L’evento, caratterizzato da una precisione e una pianificazione che suggeriscono un’organizzazione criminale strutturata, ha visto i malviventi agire con una preparazione meticolosa, mirata a massimizzare il profitto e minimizzare il rischio di identificazione.

Gli indagati, provenienti da aree geograficamente diverse – il Parco Verde di Caivano, Secondigliano, Orta di Atella, e Fondi (Latina) – rivelano una rete di contatti e una capacità di operare in territori anche distanti, consolidando l’ipotesi di una struttura criminale con ramificazioni estese.

L’utilizzo di un veicolo con targa alterata e l’impiego di maschere in silicone per celare le identità, unitamente all’arma in dotazione (pistola e fucile a canne mozze), testimoniano un alto grado di sofisticazione nell’esecuzione del colpo.

La dinamica della rapina, consumata durante la pausa pranzo dei proprietari, evidenzia una conoscenza preliminare delle abitudini delle vittime e una strategia volta a cogliere impreparati i gestori, sottrarre loro Rolex, dispositivi mobili e zaini contenenti merce di ingente valore, stimato in circa 63.000 euro.
L’indagine, condotta dalla sezione operativa della Compagnia di Marcianise, si è avvalsa delle testimonianze delle vittime, cruciali per ricostruire gli eventi, e delle analisi forensi delle immagini di videosorveglianza, tecniche investigative fondamentali per identificare i responsabili.

L’individuazione del “palo”, la figura chiave nell’organizzazione, ha permesso di ricostruire la catena di appartenenza dei membri della banda, smascherando gradualmente l’intera struttura.

Le indagini hanno portato a contestare alla stessa organizzazione anche un tentativo di rapina successivo, avvenuto a maggio 2024 in un autonoleggio di Cardito (Napoli).

La similitudine del modus operandi – l’uso di armi, maschere e la pianificazione precisa – suggerisce un team specializzato, probabilmente operativo in diverse aree del territorio campano e laziale.

L’episodio di Cardito suggerisce che la banda non si limitava a colpire attività commerciali specifiche, ma seguiva un modello di azione, indicando una certa versatilità e una potenziale capacità di adattamento a diversi target.

L’operazione dei Carabinieri, nel suo complesso, rappresenta un successo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata, interrompendo un’attività predatoria e contribuendo a ristabilire un clima di sicurezza nel territorio.

