Rapine a Pomezia: Arrestato uomo di 47 anni, indagini protratte

L’attività investigativa protrattasi per diversi mesi, dal gennaio al maggio del 2025, ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni, originario di Roma, gravemente indiziato di aver perpetrato una serie di quattro rapine a farmacie comunali situate nel comune di Pomezia.

L’operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia locale, si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un provvedimento che testimonia la solidità degli elementi raccolti durante le indagini.

Il modus operandi del presunto responsabile era caratterizzato da una precisione inquietante e una ripetitività che ha fornito agli investigatori indizi cruciali per l’identificazione.

I colpi, tutti consumati nelle ore diurne, si svolgevano secondo un copione ben definito: il rapinatore, talvolta mascherato, intimava ai dipendenti, mediante l’ostentazione di armi da taglio, la pronta consegna del denaro disponibile.

Questo schema, ripetuto in ciascuna delle quattro rapine, ha permesso ai Carabinieri di ricostruire una sequenza di eventi e di restringere il campo delle possibili identità.

L’arresto del 47enne non è avvenuto in questa circostanza, ma in precedenza, il 29 maggio del 2025, quando è stato sorpreso in flagranza di reato durante un tentativo di rapina.

In quell’occasione, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, una misura cautelare che, paradossalmente, ha facilitato la successiva operazione di arresto.

Durante un controllo eseguito nella sua abitazione, i Carabinieri lo hanno raggiunto, notificandogli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e conducendolo immediatamente presso il carcere di Velletri.

La complessità dell’indagine, che ha richiesto un’analisi approfondita di immagini di videosorveglianza, la raccolta di testimonianze e la ricostruzione meticolosa delle dinamiche criminali, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

La solidità degli elementi raccolti ha permesso di superare ogni possibile obiezione difensiva, giustificando pienamente l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, una misura necessaria per assicurare il presunto responsabile alla giustizia e per prevenire il rischio di ulteriori azioni delittuose.

L’inchiesta rimane aperta e non esclude la possibile implicazione di complici, elementi che saranno approfonditi nelle prossime fasi del procedimento giudiziario.