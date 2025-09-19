venerdì 19 Settembre 2025
Rapine a Roma: Custodia cautelare per uomo, 6.000 euro di bottino.

Redazione Aosta
Nel cuore di Roma, l’azione decisa dei Carabinieri della Stazione di Cecchignola ha condotto all’applicazione della custodia cautelare in carcere per un uomo di 44 anni, già noto alle autorità e attualmente detenuto presso il carcere di Regina Coeli per un pregresso procedimento.

L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, è scaturita da un’indagine approfondita che lo stringe al petto con accuse gravissime: la responsabilità di cinque rapine a scopo di profitto, perpetrate in un arco temporale ristretto, tra il 29 giugno e il 3 luglio.
Le azioni criminali hanno preso di mira esercizi commerciali di varia tipologia, tra cui supermercati, ristoranti fast food e negozi di prossimità, creando un clima di apprensione e insicurezza nella comunità locale.

L’analisi meticolosa delle telecamere di sorveglianza, unita alla raccolta di testimonianze e alla ricostruzione delle dinamiche di ogni singolo episodio, ha permesso di ricostruire il modus operandi del presunto autore, delineando un quadro di premeditazione e organizzazione.

Il valore complessivo del bottino sottratto, quantificato in circa 6.000 euro, rappresenta un dato significativo, ma è l’impatto psicologico di tali aggressioni sulla collettività a costituire un elemento di particolare gravità.

Queste rapine non si limitano alla perdita materiale, ma minano il senso di sicurezza e la fiducia nelle istituzioni, lasciando un segno profondo nella vita delle vittime e nella percezione del territorio.
L’attività investigativa in corso mira ora a chiarire alcuni aspetti cruciali, come la possibile esistenza di complici o di un’organizzazione più ampia a cui l’uomo potrebbe essere collegato.
Si stanno esaminando i suoi precedenti, le sue relazioni e i suoi spostamenti nel periodo in cui si sono verificati i furti, al fine di ricostruire il quadro completo della vicenda e di accertare eventuali responsabilità accessorie.
La custodia cautelare rappresenta una misura preventiva, volta a garantire la sicurezza pubblica e a evitare il rischio di reiterazione dei reati, in attesa del processo che dovrà accertare la sua colpevolezza o innocenza.

L’inchiesta si pone l’obiettivo di far luce su un episodio che ha turbato la quiete pubblica e di restituire alla comunità un senso di sicurezza ritrovato.

