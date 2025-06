Riesumazione Giudice Ercolini: Autopsia a Roma per Fare Luce

La comunità giudiziaria e l’opinione pubblica sono state nuovamente investite da un’ondata di interrogativi e di profondo turbamento. Questa mattina, nel silenzio solenne del cimitero di Riccia, in provincia di Campobasso, è stato compiuto l’atto formale di riesumazione del corpo della giudice Francesca Ercolini, una figura di spicco nel panorama legale molisano. La salma, trasferita immediatamente a Roma, sarà sottoposta a un’autopsia forense approfondita, elemento cruciale nell’ambito di un’indagine complessa e in evoluzione, avviata a seguito del ritrovamento del corpo senza vita nella sua abitazione di Pesaro, il 26 dicembre 2022.La decisione di procedere con la riesumazione, lungi dall’essere una formalità, rappresenta un punto di svolta nell’indagine, frutto delle crescenti incongruenze emerse nel corso dei mesi successivi al decesso e delle nuove considerazioni sollevate durante l’udienza tenutasi di recente all’Aquila. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha incaricato un team di prim’ordine, guidato dal rinomato medico legale Vittorio Fineschi, affiancato da due esperti di eccellenza, per condurre un’autopsia meticolosa e oggettiva. L’esame, che si terrà presso l’istituto Umberto I di Roma, avrà lo scopo di ricostruire con precisione le cause del decesso, con particolare attenzione a individuare eventuali elementi trascurati o non considerati nella perizia iniziale.Parallelamente, nel tentativo di ricostruire gli eventi che portarono alla tragica scoperta, il GIP ha delegato al R.I.S. (Reparto Investigativo Speciale) di Roma un compito di estrema delicatezza: la simulazione fedele della scena del crimine, sia dal punto di vista della dinamica della morte, sia da quello del successivo ritrovamento del corpo. Questa operazione, eseguita con rigore scientifico, mirerà a verificare la plausibilità delle ipotesi finora formulate e a individuare eventuali incongruenze o elementi che possano far luce sulla ricostruzione degli eventi. L’inchiesta, che si arricchisce costantemente di nuove piste e interrogativi, coinvolge attualmente sei persone, tutte sottoposte a indagini in corso. La riesumazione del corpo e le complesse perizie che ne conseguono, testimoniano la determinazione delle autorità giudiziarie nel perseguire la verità e nel fare piena luce su una vicenda che ha profondamente scosso l’ordinamento giudiziario e l’intera nazione, al fine di accertare la responsabilità di eventuali colpevoli e di assicurare giustizia alla memoria della giudice Ercolini. L’attenzione del pubblico resta alta, in attesa di risposte definitive che possano finalmente dissipare i dubbi e restituire serenità alla comunità.